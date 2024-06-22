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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》塗防曬仍變黑？ 醫揭2NG行為：不是擦一次就有用

2024/06/22 11:32

醫師提醒，若要塗抹全身，如穿泳衣時，約需要30毫升的防曬乳，不要忽略手臂、腿部、背部和腳部等其他部位；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多愛美的人常有「明明塗了防曬，為何皮膚看起來，還是黑黑的？買防曬系數很好的產品，也似乎沒有效果」的疑問；對此，胸腔暨重症專科黃軒點出個人防曬2NG行為，包括：只擦重點，防曬產品用量不足；以及未定期補擦防曬，因此才會有擦了防曬，皮膚還是會黑黑的感覺。

針對防曬重要性，黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，防曬對皮膚非常重要，除了防止曬黑外，還可延緩老化。因此整理2個防曬錯誤行為，供民眾參考。

重點式塗抹 防曬產品用量不足

很多人會為了省防曬產品用量，而減少使用量。黃軒提醒，正確的防曬用量，可確保皮膚得到充分的保護，首先在塗抹臉、頸部時，可將食指和中指併攏，沿著兩指間的縫隙擠出防曬乳，並擠滿臉部和頸部，並確保「塗抹均勻」，包括耳朵和下巴；若要塗抹全身，如穿泳衣時，約需要30毫升的防曬乳，且不要忽略手臂、腿部、背部和腳部等其他部位。

未定期補擦防曬

許多女性會在出門前先塗防曬，就以為可以防曬一整天；對此，黃軒強調，這是防曬NG行為！應在一般日常活動中，每4小時重複塗上一次防曬乳，以確保持久防曬效果，特別是在室外或陽光直射的環境中；若為戶外活動，或因運動流汗者，即使防曬係數達SPF50+，仍須至少2小時補擦一次，才能有效保護皮膚免受紫外線的傷害，「不是有擦防曬產品，就好了」、「不是只擦一次，就有效了！」

黃軒補充，別忘了，夏天到來，補充實物防曬也很重要！如帽子、太陽眼鏡和長袖衣物等額外的防曬工具，並選擇適合的防曬產品，保護肌膚免受紫外線傷害。

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