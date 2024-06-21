新冠疫情升溫，新北市開設19場疫苗社區接種站，呼籲市民踴躍接種。（新北市衛生局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕近期新冠疫情再度升溫，接種疫苗可有效預防感染，新北市衛生局於6月20日至30日期間加開19場社區接種站，分別位於蘆洲、泰山、永和、五股、三峽、中和、深坑、石碇、三芝、樹林、坪林、瑞芳、貢寮共13個行政區，提供市民朋友隨到隨打的便利接種服務，籲請市民攜帶身分證、健保卡和接種紀錄卡前往接種。

新北市衛生局表示，疾管署監測資料顯示，近期國內COVID-19疫情併發症病例數持續上升，且處流行期，請尚未接種新冠XBB疫苗的民眾儘速接種，切勿輕忽疾病威脅。

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衛生局呼籲65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等高風險族群，接種第2劑新冠XBB疫苗，以增強保護力，提升對抗病毒免疫保護力，降低重症或死亡發生機會，讓防護力不歸零。

衛生局提醒，除了打疫苗外，民眾仍需落實個人防疫措施，有不適症狀、年長者或免疫低下者，於人潮聚集且無法保持適當距離、通風不良之場合或進入醫療照護機構等高感染風險場所時，建議配戴口罩，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，建議先以快篩試劑自我檢測，並於就醫時告知快篩結果，有症狀者應避免上班或上課，保護自己及家人朋友。

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