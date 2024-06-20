健康網》眼睛紅癢、易流淚小心角膜潰瘍！ 出現7現象要注意

醫師表示，若角膜表面遭微生物感染、受到外傷、長時間配戴隱形眼鏡過度摩擦，恐引發角膜潰瘍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛為「靈魂之窗」，平時應注意是否有異狀，以免傷害它而不自知！眼科醫師徐浩恩提醒，角膜俗稱黑眼球，是眼球前部的透明層薄膜，若是角膜表面遭微生物感染、受到外傷、長時間配戴隱形眼鏡過度摩擦，恐引發角膜潰瘍，因此當出現眼睛疼痛不適、發紅、視力模糊、畏光、異常流淚、眼睛分泌物，以及異物感時，應及時就醫檢查，以免錯過治療時機！

角膜表面嚴重發炎、感染 引發角膜潰瘍

關於角膜，徐浩恩在臉書專頁「徐浩恩眼科醫師」發文說明，其俗稱黑眼球，是眼球前部的透明層薄膜，像是照相機的鏡頭，光線經由透明的角膜進入眼球，再聚焦在視網膜，以便看清這世界。而角膜潰瘍是指角膜表面嚴重發炎、感染造成破壞，通常由細菌、病毒、真菌或阿米巴原蟲等微生物感染引起，也可能是眼睛受到外傷、長時間佩戴隱形眼鏡過度摩擦，破壞角膜表面而引起。因此若眼睛出現7大現象要注意：

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●眼睛疼痛不適：如果是持續性的，且很劇烈，請務必盡快就醫。

●眼睛發紅：可能出現在眼白、黑白眼球交界處，或是下眼皮的內層。

●視力模糊：如果潰瘍或感染靠近位於角膜中心，病灶和水腫會擋住視線。

●畏光：眼睛發炎時，若光線直接照射會敏感與刺痛。

●流淚：發炎狀況下，眼球變得相當敏感，對光線溫度和濕度刺激更易流淚。

●眼睛分泌物：顏色是黃色，甚至黃綠色的膿、透明黏液。

●異物感：感覺好像眼睛裡有進沙子，卡卡的不舒服。

醫師表示，評估是否有角膜潰瘍時，會透過視力檢查診斷受影響眼睛視力是否下降；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

如何評估角膜潰瘍？徐浩恩提及，可藉由5方式，包括：詢問症狀、開始時間及任何可能原因等完整病史；透過視力檢查診斷受影響眼睛視力是否下降；使用裂隙燈顯微鏡，放大並照亮眼睛前部，仔細檢查角膜情況；透過角膜染色檢驗，也就是使用特殊生物染劑，附著在潰瘍或磨損的區域，並在藍光照射下發亮，標示出角膜上的損傷；若懷疑感染引起，可能需從潰瘍處取樣本進行細菌、真菌或病毒培養，確定引起感染的具體病原體，採適當治療。

5方式治療角膜潰瘍

徐浩恩指出，治療角膜潰瘍主要有5方式，也特別提醒家長們，孩子有時候會因害怕，而不會主動告訴大人眼睛不舒服。因此，父母需多關心孩子，注意孩子眼睛外觀是否正常，一旦發現異常，應立即尋求專業醫師協助，以免錯過治療最佳時機。

●眼藥水、藥膏：抗生素、消炎眼藥水，有時候併用人工淚液減輕異物感。

●口服或注射用藥：當感染嚴重、細菌已經侵入眼內並引起眼內炎時，需使用全身性口服藥或注射抗生素來控制感染。

●輔助治療：包括使用止痛藥物來減輕疼痛，或使用人工淚液幫助緩解症狀。

●清創手術：醫生會根據潰瘍的狀況，進行必要的清創處理，以減少病原體的數量，增加藥物的效果。

●手術治療：在嚴重案例，如角膜穿孔或治療後角膜仍有嚴重疤痕者，可能需要手術介入，進行角膜移植。

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