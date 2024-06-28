健康網》適量吃水果！ 專家：果糖攝多恐增痛風機率

專家表示，存在水果中的果糖，我們在吃水果時會吃進去纖維、維生素、植化素等，相對健康很多；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道吃下過多的果糖會造成肥胖，但「痛風」也與過多的果糖脫不了關係。台灣營養基金會董事吳映蓉表示，日常生活中果糖無所不在，水果中也存在豐富果糖；果糖最後會代謝成尿酸，它是造成痛風的兇手之一，因此建議少吃一點含果糖的食物和飲料。

吳映蓉在粉絲團「吳映蓉博士營養天地」說明，基本上只要是果糖構造都一樣，只是存在水果中的果糖，我們在吃水果時會吃進去纖維、維生素、植化素等，相對健康很多，因為有纖維在，果糖被吸收比較慢，因為，有纖維我們不會一下子吃太多水果。所以，適量的吃水果（例如一餐控制在2/3碗以下），不會有問題。

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她表示，果糖的代謝路徑很特別，要先消耗能量，也就是讓ATP（身體中的電池）一直耗損，身體會誤以為進入低能量狀態，為了自保，就彷彿在說：「糟了！我可能要面臨饑荒，必須打開生存開關來覓食、多吃一點。」這種原始的求生本能，會使身體囤積更多脂肪。

果糖容易堆積脂肪？她表示，果糖超愛變身為脂肪堆在肝臟中。所以，內臟脂肪高的人，有脂肪肝的人，請少喝一些含糖飲料。

吃太多果糖除了會造成肥胖，吳映蓉表示，也會引發痛風。當然不是每個人都會變成痛風，因為果糖最後會代謝成尿酸，它是造成痛風的兇手之一。所以，必須少吃一點含果糖的食物和飲料。

果糖無所不在 水果攝取適量

吳映蓉指出，可能有些人會說：「沒有呀！我哪有吃果糖？」其實果糖無所不在。有些人怕胖所以不敢吃米飯，把水果當飯吃，但其實米飯是澱粉的主要來源，澱粉由「葡萄糖」組成，而水果中則存在豐富的果糖。當然，水果適量是好的，但大量吃水果取代米飯可就不對了。

吳映蓉說明，像是咖啡會放的糖，或是煮紅燒肉會放的糖，有一半是的組成就是果糖，因此，蔗糖和高果糖玉米糖漿的組成根本半斤八兩，建議總體降低甜食和飲料的攝取，才能減少果糖在身體裡面作怪，去手搖飲店，盡量點無糖飲品，無糖茶清涼又可口，沒負擔不會胖。

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