健康網》曬傷刺痛 擦蘆薈舒緩！ 食藥署：「這情況」千萬別用

食藥署提醒，塗抹蘆薈凝膠可舒緩輕度曬傷的疼痛，但不能預防曬傷；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，玩樂之餘，曬傷找上門，此時可以塗抹蘆薈嗎？食藥署表示，曬傷是灼傷的一種，一般皮膚發紅屬於一級曬傷，較嚴重起水泡時則是傷到真皮層的二級曬傷，塗抹蘆薈凝膠確實能舒緩輕度曬傷疼痛，但不能預防曬傷；已曬傷者，應加強防曬或避免再度曝曬，尤其二級曬傷者，應避免水泡破裂感染，不適合使用蘆薈產品。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，曬傷是陽光中的紫外線破壞皮膚細胞，進而引發一連串發炎反應造成。曬傷是灼傷的一種，一般皮膚發紅屬於一級曬傷，較嚴重起水泡時則是傷到真皮層的二級曬傷。蘆薈可抗發炎、抗菌，還有良好的保濕效果，塗抹蘆薈凝膠可舒緩輕度曬傷的疼痛，但不能預防曬傷。

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​若已曬傷該如何處理？食藥署提醒，若已曬傷者，應該加強防曬或避免再度曝曬陽光，尤其較嚴重的二級曬傷，應避免水泡破裂感染，且不適合使用蘆薈產品。另外，也提醒，不建議直接使用未經加工的蘆薈汁液直接塗抹曬傷皮膚，應選購經過滅菌，且不含香精色素成分單純的蘆薈產品，以免刺激皮膚。

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