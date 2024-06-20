偷吃慣犯夫外遇閨密！心碎妻罹憂鬱 身心科醫有解

陳青樺（右）與病患交談，新聞非常當事人。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕陳女的老公是「偷吃慣犯」，現年50歲的他已有多次外遇的紀錄，陳女原以年紀大了老公會收斂一點，沒有想到丈夫「死性不改」，日前又再傳外遇，且這次外遇的對象竟是陳女最好閨密，陳女整天活在「雙重背叛」的陰影中，負面念頭一再襲來，女兒擔心她無力承受，帶她到衛福部彰化醫院婦女身心特診就醫，確診為憂鬱症。精神科醫師李青樺表示，透過藥物及心理治療，協助陳女士找尋興趣，情緒也慢慢穩定，走出另一片天地。

陳女士向醫師表示，她婚後辭職在家，陸續生下三個孩子，生活重心全在照顧丈夫及孩子，讓丈夫無後顧之憂地專心經營自己的工廠，自覺對丈夫及家庭付出了全部，得到的卻是一再的背叛。

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陳女向醫師指出，丈夫近期都很晚回家，假日加班也不在工廠內，經人告知可能有外遇，她循線發現外遇對象竟是與她交好的女性朋友，雖然兩人否認，但所有跡證都獲得確認，她向丈夫訴說，過去20多年來已忍受多次丈夫的外遇，沒想到這一次更誇張，讓她面對丈夫及好友的「雙重背叛」。

陳女自覺世界正在毀滅，生活無意義，整天呆坐在家裡，落寞失眠，還透露出想要自我了斷的負面訊息，女兒覺得情況持續惡化，帶著陳女士找到專研婦女及兒少身心問題李青樺醫師。

李青樺是美國哈佛大學醫學碩士、目前是博士候選人。李青樺指出，從各項檢測確認陳女士患上憂鬱症，給予抗憂鬱藥物及門診心理治療後，陳女士情緒才趨於穩定。等到陳女士情緒改善後，請她好好思考自己的婚姻及家庭，心理團隊協助陳女士慢慢開始發展自己的興趣，包括爬山、畫畫、照顧寵物等，把原本重心全在家庭的她慢慢轉向自己。

李青樺說，陳女士考慮減少孩子的衝擊，仍維持跟丈夫的婚姻關係，透過治療，找到一個跟丈夫和平相處的模式。陳女士養了一隻狗，最愛帶著狗去登山，善體人意的狗也會在她作畫時陪伴她，她走出了不一樣的生活模式，情緒穩定下來，生活樂趣慢慢累積。

李青樺提醒，當丈夫外遇，很多婦女礙於面子，讓不穩定的負面情緒一再堆疊而不敢求助，其實，從醫學的角度來看，憂鬱及負面想法長期會影響到腦部功能及身體不適。建議尋求專業精神科醫師評估，了解及理清身心問題，透過藥物及心理治療，都能有效地穩定情緒，改善不適的身心。

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