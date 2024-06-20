健康網》非典型胃食道逆流常沙啞 醫：藥物、飲食要控制

不少人飽受胃食道逆流所苦，而非典型症狀與典型略有不同。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少成年人飽受胃食道逆流所苦，心灼熱的感覺實在很不好受。醫師表示，胃食道逆流有時會有非典型症狀，包含喉嚨異物感、咳嗽與聲音沙啞，與典型症狀的「心灼熱」略有不同，且藥物治療效果不彰。醫師提醒非典型病患需要長時間做藥物與飲食控制。

成大醫院胃腸肝膽科主治醫師謝名宗在臉書「謝名宗醫師-腸胃筆記」表示，胃食道逆流典型症狀包括心灼熱，逆流感，往往都是藥物反應最好的。非典型症狀，包括喉嚨異物感、咳嗽、聲音沙啞，從過去的經驗看來，無論是手術和藥物效果本來就遜於典型症狀的患者。

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撇除那些假性逆流（食道酸鹼測定為正常）的患者外，非典型症狀大多還是建議要長時間的使用藥物以及持續飲食上的控制。最後謝名宗提醒病友，飲食控制和適度的藥物控制，才是最重要的法則。「胃食道逆流首重飲食控制，胃藥在長期控制也是非常重要而且很安全，手術目前是後線選擇。」

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