最新研究：含酒精漱口水增加食道癌 和腸癌風險

比利時研究指出，含酒精漱口水與腸癌和食道癌風險增加有關，長期使用需謹慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕比利時安特衛普熱帶醫學研究所（Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Belgium）的科學家在研究漱口水對性傳播感染風險的影響時，意外發現，每日使用李施德霖（Listerine）酷涼薄荷（Cool Mint）漱口水會增加口腔中兩種細菌的含量，而這兩種細菌與食道癌和結腸直腸癌有關，這項研究結果也引發了大眾對漱口水安全性的關注。

英國《電訊報》（Telegraph）報導，研究團隊在近日《醫學微生物學雜誌》（Journal of Medical Microbiology）上發表了這項研究結果。研究人員要求參與者連續3個月每天使用李施德霖漱口水，然後再連續3個月使用安慰劑漱口水，或者反過來。研究發現，在連續3個月每天使用李施德霖漱口水後，參與者口腔中的具核梭桿菌（Fusobacterium nucleatum）和咽峽炎鏈球菌（Streptococcus anginosus）這兩種細菌的含量明顯增加，而這兩種細菌都可能引發嚴重的侵入性感染，並與多種癌症有關，例如食道癌和結腸直腸癌。

請繼續往下閱讀...

研究作者、該大學性傳播感染部門負責人揚教授（Prof Chris Kenyon）表示：「大多數人不應該使用漱口水，如果要使用，應該選擇不含酒精的產品，並且將使用次數限制在幾天內。」

研究人員指出，李施德霖漱口水含有約20%的酒精，而酒精可能會擾亂口腔中的正常菌群平衡，導致某些有害細菌的滋生。雖然這項研究僅針對李施德霖漱口水進行了測試，但研究人員認為，使用其他含酒精漱口水後，也可能對口腔細菌產生類似的影響。

李施德霖是世界上最知名的口腔護理品牌之一，而酷涼薄荷是其標誌性的藍色產品。該公司由Kenvue集團擁有，Kenvue集團是嬌生（Johnson & Johnson）旗下專注於消費者健康的公司。Kenvue集團對此研究結果表示，這項研究缺乏一些重要的設計控制和足夠的嚴謹性，因此無法就其對人類健康的潛在影響得出任何結論。然而，許多專家建議，在長期使用漱口水前，最好諮詢醫療專業人員的意見，並選擇不含酒精的漱口水，以降低潛在的健康風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法