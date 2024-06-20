大甲李綜合醫院率先中市啟用APP檢傷 節省3倍救護時間

消防局救護人員只要拿專用平板掃描QR code，就能讀取患者檢傷資料。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲李綜合醫院從6月1日起率先在全台中市使用APP檢傷系統，大幅減少救護人員在醫院等待輸入患者檢傷資料，時間至少節省3倍！大甲李綜合表示，這套系統是與彰化秀傳醫院同樣的醫療作業系統，廠商設計QR code App檢傷系統，把醫院系統與消防系統整合，救護人員把患者送到醫院後，只要拿起平板掃描，便能輕鬆獲得病患檢傷資料，彰化使用2個多月後，大甲李綜合醫院再進一步推廣落實。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，該院位在台中海線偏鄉，不僅請來台中榮總醫生駐診，醫療設備與服務也不輸醫學中心。為了推動企業ESG落實社會責任、邁向淨零碳排，院方逐漸邁向E化與無紙化發展，多次派醫院同仁前往其他醫院觀摩，在彰化啟用緊急救護QR code後，院方也跟進率先在台中市啟用。

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隋善中指出，消防分隊救護人員把患者送到醫院急診後，還要輸入患者資料，填寫基本資料、過往病史、檢傷分類及生命徵象等至少23項關鍵資訊，醫院引進該系統後，整合醫院、消防局緊急管理系統，救護人員只要拿出消防局專用的平板，掃院內患者的QR code，資料便馬上傳輸到消防局內的系統，相當便利，不僅能加快救護人員的作業流程，也能減少輸入資料時的錯誤率。

大甲李綜合醫院資訊處主任黃田忠說，由於該系統有加密系統，不必擔心患者個資外洩！只有消防局的平板能讀取患者檢傷的資料，一般的平板或是手機，如果試著掃描醫院患者的QR code，顯示出來的是一串亂碼數字，不必擔心被有心人士亂用。

根據台中市消防局資料顯示，台中市29個行政區，目前有9個救災救護大隊、52個分隊及1個專責救護隊與1個搜救犬隊，從2022年開始，每年緊急救護案件數已突破16萬件。

黃田忠表示，過去患者檢傷資料包括生命徵象、檢傷紀錄、檢傷級數、意識狀態等，平均輸入每位患者需要耗費10多分鐘，現在用平板鏡頭一掃，就能全部獲取資料，將大幅節省時間，救護人員也不必擔心耽誤回消防分隊。

有消防隊員說，將患者送到醫院急診後，原本需要拿著平板輸入檢傷資料，有了該套系統後省去很多時間，相當方便，現在各消防單位人力不足，有該系統後，只要掃瞄QR code，減少資料輸入及等候的時間，有效提升工作效率，很實用。

大甲李綜合醫院率先中市啟用APP檢傷系統，節省救護人員時間。（記者歐素美攝）

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