健康網》腳內側紅腫熱痛免驚 醫：1/10人有副舟狀骨症候群

醫師指出，約有1/10的人有副舟狀骨症候群，但不是人人都有症狀，一般來說，女生比較常見，有7成是雙側，常併發脛後肌肌腱疾患與扁平足；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名帥哥因右腳的內側腫起，緊張就醫，人一博愛復健科診所院長李炎諭檢查診斷為副舟狀骨症候群，李炎諭表示，副舟狀骨症候群其實不少見，約有1/10的人會有，但不是人人都有症狀，一般來說，女生比較常見，有7成是雙側，常併發脛後肌肌腱疾患與扁平足。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文指出，副舟狀骨症候群診斷除了臨床評估，也可以照足部X光，大致分成3種類型：

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●第1型：約占30%，一般是位在脛後肌遠端肌腱中（種子骨），與舟狀骨沒有連接，直徑約 2-3mm。通常沒有症狀，若有症狀也很容易因保守治療而緩解，預後佳。

●第2型：約占55%，呈三角形或愛心型，與舟狀骨間是以1-2mm的軟骨連接，直徑約12mm，反覆足部動作易引發足部內側疼痛。

●第3型：約占15%，與舟狀骨融合成一個較大的骨頭，容易與鞋具反覆摩擦形成滑液囊炎，造成局部紅腫熱痛。

李炎諭提到，副舟狀骨症候群與脛後肌有密切關聯。脛後肌會連結到舟狀骨上，可以協助蹠屈並維持內側足弓，但第2、第3型的副舟狀骨症候群，脛後肌連結到了副舟狀骨上，會導致脛後肌生物力學的改變（力臂變短），就會造成局部症狀，甚至續發脛後肌肌腱疾患與扁平足。

李炎諭說，副舟狀骨症候群治療上分為保守治療跟手術治療。保守治療包括鞋墊、物理治療（儀器、運動、徒手），運動治療包括脛後肌、脛前肌、屈趾短肌、臀肌等肌群的運動及伸展、震波、注射治療等。

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