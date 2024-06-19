疫情升溫 屏縣長者新冠疫苗接種率全國第一

屏東縣針對疫苗接種提供方便與貼心的服務。（屏縣府衛生局提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕新冠肺炎疫情升溫，屏東縣加強疫苗接種宣導，統計接種率，全齡排全國第3高，65歲以上第一劑及第二劑接種率更是全國第一；衛生局表示，因為相關疫苗政策都會使用中央資訊或製作圖卡公告於屏縣衛生局官網、臉書，並同步提供33鄉鎮市衛生所於鄉鎮社群媒體宣傳。

近來疫情升溫，屏縣府衛生局統計，「嚴重特殊傳染性肺炎」去年（2023年）5月起降階為第四類傳染病，通報條件為符合臨床及檢驗條件的中、重症病患；今年（2024年）至6月18日屏縣通報本土確診病例279人，全國為9395人。

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屏縣府衛生局表示，去年9月26日起提供6個月以上民眾新冠XBB.1.5疫苗，截至今年6月17日總共施打12萬3956人次，第一劑接種率15.7%，全國為11.4%，排名全國第3，第二劑1.9%，全國0.34%，排名全國第1。其中以65歲以上長者新冠XBB.1.5疫苗第一劑30.4%，全國平均為20.6%，第二劑8.74%，全國1.63%，屏縣遠超各縣市。

屏縣新冠疫苗施打率高，衛生局分析表示，會利用明信片、簡訊、圖卡等方式積極催注並提供疫情及疫苗相關資訊，並於屏東火車站及請衛生所社區設站提供就近性及便利性接種服務；民眾接種疫苗時如符合其他疫苗接種資格，也會鼓勵同時接種流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，以減少民眾往返奔波。

此外，也透過發布新聞稿、火車站燈箱、電視牆、跑馬燈等多元方式宣導，相關疫苗政策更會使用中央或製作圖卡公告於衛生局官網、臉書，並同步提供33鄉鎮市衛生所於鄉鎮社群媒體宣傳。

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