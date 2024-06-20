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健康網》失去嗅覺該怎麼辦？ 醫列5訣竅
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕新冠肺炎剛發生時，大家多少聽過「確診後會失去嗅味覺」的說法。失去嗅覺會怎麼樣，又該怎麼辦？彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫提出5叮嚀，包括：戒菸、適度規律的運動、芳香療法、睡眠充足及每天早晚用生理食鹽水洗鼻腔。
過去部分人以為失去嗅覺，只是聞不到香味罷了。但實際上失去嗅覺會造成許多危機，黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文指出，想想若廚房煮東西不慎燒焦了，沒有嗅覺的你，聞不到一絲異味，等到燃起火光，一切都為時已晚。或者食物早已腐敗，失去嗅覺可能讓你無法察覺。萬一真的被你吃下肚可不妙。
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黃士倫指出，如鼻竇炎、鼻瘜肉、過敏性鼻炎、鼻中膈彎曲，都是可能造成嗅覺喪失的原因。黃士倫表示若有此狀況，首先嘗試藥物治療；一段時間若內科效果不彰，可以經由手術來恢復氣味與嗅覺神經的接觸以改善嗅覺。
7原因造成嗅覺喪失
●濾過性病毒感染：通常在感冒後發生，黃金治療10天需要配合類固醇幫助嗅覺神經復原。
●頭部外傷造成嗅覺附近的骨板骨折。
●神經構造被機械式破壞：復原機會渺茫。
●腦腫瘤：腫瘤壓迫到嗅覺神經。
●鋅缺乏：建議嗅覺功能障礙的患者，每天可以適量的鋅，在三個月後觀察復原狀況。
●毒品或化學毒素吸入造成嗅覺神經傷害。
●頭頸部患者接受放射線治療後造成的輻射傷害。
失去嗅覺5叮嚀
●戒菸：有抽菸的朋友趕快戒菸，吸菸會造成嗅覺神經負擔。
●適度規律的運動、多曬曬太陽，調整自律神經活絡免疫系統。
●芳香療法：請患者準備家裡喜愛的精油或是香水，利用香氣分子刺激嗅覺神經， 不讓神經退化萎縮。
●睡眠充足。
●每天早晚用生理食鹽水洗鼻腔：間接幫忙恢復，鼻腔鼻竇纖毛功能改善嗅覺。
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