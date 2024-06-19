貴婦要治失眠卻被「麻醉」 毒物專家曝「牛奶針」風險

毒物專家指出，牛奶針丙泊酚（Propofol），是一種強烈的中樞神經抑制劑，可讓人快速昏睡，醫療使用上安全且有效，但若是長期使用就可能會有成癮問題。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕呂姓貴婦因失眠接受「薇娜時尚美學診所」劉姓醫師推薦的舒眠療程，3年內注射了485次「牛奶針」，每次付費3至6萬元，疑似因此導致藥物成癮；毒物專家指出，牛奶針即是曾讓流行樂天王麥可傑克森送命的丙泊酚（Propofol），是一種強烈的中樞神經抑制劑，可讓人快速昏睡，醫療使用上安全且有效，但若是長期使用就可能會有成癮問題，過量則可能導致昏迷、呼吸困難而造成死亡。

呂姓婦人原本要治療失眠，沒想到卻被「麻醉」，憤而提告，審理期間身亡，由其母親繼承訴訟，高等法院判劉姓醫師應賠償200萬元精神慰撫金。食藥署曾衛教，丙泊酚製劑外觀呈乳白色因此俗稱牛奶針，常見以靜脈注射的方式用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第四級管制藥品及第四級毒品。

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食藥署強調，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓及暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，且使用醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，牛奶針是一種快速麻醉藥物，一般醫療用途不會持續使用，像是舒眠拔牙、無痛大腸鏡等常可以看到牛奶針的應用，不會有致癮風險，成癮過程通常需要持續使用4週到6週以上，由於牛奶針是中樞神經抑制劑，會抑制呼吸、心跳，血壓也會下降，使用時需要專業人員在旁操作及監控，已逝巨星麥克傑克森，當年就是使用牛奶針但醫師沒有在旁而發生憾事。

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