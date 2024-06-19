鬧鐘刺激！少女大叫痙攣猝死 電擊、裝葉克膜救命

戴以信醫師指小涵罹患「長QT症候群」心電圖QT波段明顯延長，有嚴重的心律不整。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕12歲的小涵2年來會在清晨睡夢中突然大叫、全身強直痙攣，今年2月初又因聽到鬧鐘聲而嚴重發作，不省人事，造成心因性猝死，經電擊搶救、裝置葉克膜及藥物治療，才救回性命，診斷罹患遺傳性心律不整的「長QT症候群」，容易受到起床鬧鐘刺激誘發「多型性心室頻脈」，最後裝設體內去顫器預防心律不整能電擊救命，建議手機與鬧鈴調整為震動、並規則用藥後未再發作，也回歸校園正常生活。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信指出，長QT症候群是罕見心律不整疾病，是心臟肌肉細胞表面膜電位離子通道異常，造成「早期後去極化」效應，進而產生誘發多型性心室頻脈，多半會以不明原因而導致暈厥，也可能會抽筋，嚴重會因心律不整而猝死，提醒家中孩子有無意識暈厥或抽搐，不要輕忽。

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戴以信表示，造成長QT症候群的基因突變約有15種，最常見有KCNQ1（運動時發作）、KCNH2（起床鬧鐘刺激發作），及SCN5A（睡眠中發作），小涵常在聽到鬧鐘聲、無意識大叫、抽搐，加上家族有人早年猝死，懷疑是遺傳性心律不整，經基因檢測診斷為KCNH2基因相關的長QT症候群所誘發的多型性心室頻脈。

小涵罹患長QT症候群所誘發多型性心室頻脈，嚴重心律不整，經過急救才救回性命。（記者蔡淑媛翻攝）

小涵2年來常在早上起床大叫、進入無意識全身痙攣，每次1、2分鐘後會自行甦醒，這次嚴重發作造成心因性猝死，不斷全身痙攣，媽媽趕緊通報119送醫，送醫途中經AED電擊及CPR搶救，恢復心跳，但在醫院急救時出現電氣風暴，因心臟電位不穩，造成嚴重心律不穩，反覆發生心室頻脈，7次電擊救命，並緊急安裝葉克膜，及放置右心室導線進行過速激發治療，又經15次電擊，生命狀況才穩定下來。

小涵之後裝設體內去顫器預防心律不整時能電擊救命，並規則用藥，把手機與鬧鈴調整為震動，以降低誘發抽搐發作，住院1個月出院，重回校園上學。

小涵體內放置「體內去顫器」在心律不整發作時能立即電擊救回性命。（記者蔡淑媛翻攝）

中醫大兒醫兒童心臟病及超音波中心謝凱生副院長也提醒，像小涵的案例其實是很幸運，加上媽媽及時察覺，後續醫療緊急救護人員處理得當，不然很可能會有喪失寶貴生命或導致永久性腦傷的風險，因亡當遇到孩童不明原因暈厥或抽搐」，應盡速至醫療院所兒童心臟科就醫，檢查是否有尚未發現的心律不整，並接受適當的治療。

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