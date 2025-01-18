自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

耳鳴奇癢擾人清夢 「脂漏性外耳道炎」上身

2025/01/18 05:30
耳鳴奇癢擾人清夢 「脂漏性外耳道炎」上身

▲醫師正在治療患者。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

耳鳴奇癢擾人清夢 「脂漏性外耳道炎」上身

▲患者耳殼紅腫，凹窩處，皮膚龜裂，有脫屑。（照片提供／陳建志）

1名40歲女性，老覺得兩側耳部癢癢的，特別是耳道深處，好像有螞蟻在爬，常常使用尖銳物品伸入搔癢，往往會挖出一些黃色帶有酸臭味的屑屑。某一天晚上睡前，雙耳開始會聽見持續性的「嗡~嗡~嗡」，原以為耳道浸水，使用棉花棒掏耳，卻吸不出水來。往後1週，耳鳴聲愈來愈大，彷彿頭顱內有馬達在運轉。

就醫時，發現她的兩側耳殼凹窩處皮膚龜裂、有脫屑。耳道入口呈現紅腫與狹窄。好不容易撐開耳道，發現裡面盡是黑色堅硬耳垢，根本看不見耳膜。在費勁移除掉她全部耳垢，並塗上藥膏後，她表示，耳鳴完全消失，聽力也恢復了。

該患者其實是罹患了「脂漏性外耳道炎」，併發「耳垢栓塞症候群」。起因於身體免疫力失調，外耳皮膚過敏，不斷地分泌出角質層，卻因品質不良，難以抵抗外力搓揉拉扯，容易外傷。

併發耳垢栓塞症候群 引發代償性耳鳴

一旦皮膚出現破口，親脂性皮屑芽孢菌入侵，身體起額外的免疫反應去對抗它，產生更多的角質層，形成惡性循環。耳道皮膚發炎紅腫，阻擋正常耳垢的排出，不斷地堆積在耳道內，阻礙聲波傳入，甚至干擾耳膜的震動，造成傳導性聽力障礙，腦幹起代償作用，聽覺神經路徑減少抑制作用，遂生代償性耳鳴，其實也是1種「腦鳴」。

此病不會傳染，若不治療，耳道奇癢影響生活品質，若擴及整個耳殼，經年累月下來，軟骨膜變厚，軟骨變形，衍生菜花耳，恐影響外觀。

治療時，要及時移除阻塞的耳垢，清除皮屑，局部塗抹副腎皮質素藥膏，抑制局部發炎反應，止癢消腫，再塗上一層吡咯環（azole）類抗黴菌藥膏，抑制皮屑芽孢菌。

另外，患者需同時口服抗組織胺，抑制身體過敏反應，避免搓揉外耳，避免日曬，讓皮膚有機會恢復固有角質層，大約1個月後，即可痊癒。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中