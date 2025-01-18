耳鳴奇癢擾人清夢 「脂漏性外耳道炎」上身

▲醫師正在治療患者。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

▲患者耳殼紅腫，凹窩處，皮膚龜裂，有脫屑。（照片提供／陳建志）

1名40歲女性，老覺得兩側耳部癢癢的，特別是耳道深處，好像有螞蟻在爬，常常使用尖銳物品伸入搔癢，往往會挖出一些黃色帶有酸臭味的屑屑。某一天晚上睡前，雙耳開始會聽見持續性的「嗡~嗡~嗡」，原以為耳道浸水，使用棉花棒掏耳，卻吸不出水來。往後1週，耳鳴聲愈來愈大，彷彿頭顱內有馬達在運轉。

就醫時，發現她的兩側耳殼凹窩處皮膚龜裂、有脫屑。耳道入口呈現紅腫與狹窄。好不容易撐開耳道，發現裡面盡是黑色堅硬耳垢，根本看不見耳膜。在費勁移除掉她全部耳垢，並塗上藥膏後，她表示，耳鳴完全消失，聽力也恢復了。

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該患者其實是罹患了「脂漏性外耳道炎」，併發「耳垢栓塞症候群」。起因於身體免疫力失調，外耳皮膚過敏，不斷地分泌出角質層，卻因品質不良，難以抵抗外力搓揉拉扯，容易外傷。

併發耳垢栓塞症候群 引發代償性耳鳴

一旦皮膚出現破口，親脂性皮屑芽孢菌入侵，身體起額外的免疫反應去對抗它，產生更多的角質層，形成惡性循環。耳道皮膚發炎紅腫，阻擋正常耳垢的排出，不斷地堆積在耳道內，阻礙聲波傳入，甚至干擾耳膜的震動，造成傳導性聽力障礙，腦幹起代償作用，聽覺神經路徑減少抑制作用，遂生代償性耳鳴，其實也是1種「腦鳴」。

此病不會傳染，若不治療，耳道奇癢影響生活品質，若擴及整個耳殼，經年累月下來，軟骨膜變厚，軟骨變形，衍生菜花耳，恐影響外觀。

治療時，要及時移除阻塞的耳垢，清除皮屑，局部塗抹副腎皮質素藥膏，抑制局部發炎反應，止癢消腫，再塗上一層吡咯環（azole）類抗黴菌藥膏，抑制皮屑芽孢菌。

另外，患者需同時口服抗組織胺，抑制身體過敏反應，避免搓揉外耳，避免日曬，讓皮膚有機會恢復固有角質層，大約1個月後，即可痊癒。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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