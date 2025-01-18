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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

新冠流感別怕！ 中醫師祭3招遠離病毒威脅

2025/01/18 10:30

春節出門遊玩同時，須小心染上新冠或流感。（圖取自shutterstock）

春節出門遊玩同時，須小心染上新冠或流感。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕寒流一波接一波，日夜溫差大，加上春節假期將至，出遊人潮高峰，病毒也「蠢蠢欲動」，根據疾病管制署統計，今年第2週，類流感門診就診人數已逼近14萬人次。中醫師分享三大原則，有效降低感染風險，就算不小心「中標」，也能快速復原。

馬光中醫診所醫師林怡潔指出，第一招「預防勝於治療」，當免疫力充足時，病毒和細菌就無法侵入體內作亂，想要提升免疫力，保持規律的生活作息與健康的飲食是基本功，此外，也可以善用中藥材，例如黃耆、黨參、西洋參、白朮等，泡成茶飲適量飲用，能補氣強身，讓免疫系統更加穩固。

林怡潔說，第二招「把握黃金治療期」，如果不小心出現了胸悶、咳嗽、發熱等症狀，千萬別大意。當新冠、流感症狀出現，可找中醫師開立適合的中藥，例如清冠一號等，迅速抑制病毒在體內的擴散，避免身體受到更大損害，尤其是長者、慢性病或免疫力低下的人，更要提高警覺。

林怡潔表示，第三招是「修復期調養是關鍵」，新冠或流感的急性症狀減弱後，身體往往仍會持續發炎一段時間。常見的後期症狀包括咳嗽、口乾舌燥、疲憊、胸悶和睡眠不佳等，建議多休息、遠離冰品甜食，搭配潤燥養陰、健脾益氣的中藥調理，能幫助身體更快恢復，避免留下惱人的後遺症。

林怡潔也分享穴位按摩，讓免疫力加倍提升，「合谷穴、足三里穴」可改善腸胃功能，促進營養吸收，強化免疫力。「氣海穴、關元穴」可補氣養氣，體質虛寒者還可以搭配溫敷，效果更佳，按摩時，每個穴位按壓1至2分鐘，感覺酸、麻、脹就足夠，不需要太過用力，以免過度刺激反而受傷。

穴位按摩也可提升免疫力。（馬光中醫提供）

穴位按摩也可提升免疫力。（馬光中醫提供）

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