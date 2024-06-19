高雄市立小港醫院啟用複合式手術房 麻醉、定位、手術一站完成

高雄市立小港醫院新建置複合式手術室於今（19）日舉辦啓用儀式，複合式手術房（Hybrid OR）結合即時影像檢查和外科手術治療，採取一站式「麻醉、定位、手術」流程，大幅降低病患可能承受的風險。（小港醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立小港醫院新建置複合式手術室於今（19）日舉辦啓用儀式，複合式手術房（Hybrid OR）結合即時影像檢查和外科手術治療，採取一站式「麻醉、定位、手術」流程，大幅降低病患可能承受的風險，小港醫院強調，建置複合式手術室是構築急重症醫療最後一道醫療防線。

啓用儀式由高醫大學董事長陳建志、副校長吳政毅、大同醫院副院長郭耀仁及民代一起與會；小港醫院表示，在AI浪潮中，精準智慧的Al醫學，早已站在風頭浪尖上，藉由資通訊科技所發展的精準醫療，不但提升醫療服務品質、改善效率，複合式手術室能將先進的影像檢查設備配置在開刀房裡，引進多軸式血管攝影系統。

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讓醫護人員能在手術中提供即時的影像，讓外科醫師在開刀時，可以同時定位病灶所在，術中可以執行DynaCT引導方向並立即評估手術的結果，是新一代的強力武器，複合手術室結合了微創傷口血管腔內及傳統手術優點，可以一次完成手術，節省病患時間及費用。

小港醫院郭昭宏院長說，病患在開刀房即可一站式獲得高階影像診斷與精準微創治療，免除過去病患必須在影像檢查單位及開刀房之間的轉送，大幅減少了轉運過程中所帶來的麻醉及感染的風險，也間接提高了手術的成功率。

建置新一代的複合式手術室，未來可以滿足在複雜且困難的腦血管手術、心臟手術、神經手術、胸腔及腹腔腫瘤手術上，提供更精準及微創化的手術治療，守護南高雄民眾的安全與健康。

高雄市立小港醫院新建置複合式手術室於今（19）日舉辦啓用儀式，複合式手術房，結合即時影像檢查和外科手術治療，採取一站式「麻醉、定位、手術」流程，民代也到場參觀。（小港醫院提供）

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