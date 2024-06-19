婦長期胃痛 竟是心臟腫瘤漂來漂去作怪

紅框處為從婦心心臟取出的心房黏液瘤，它在心房流動導致患者胃痛。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年62歲蔡姓婦人胃痛多年，一直查不出原因，今年5月到員榮醫療體系員榮醫院接受檢查，發現左心房內有1顆2公分腫瘤，該腫瘤隨著心臟收縮，在左心房與左心室之間漂來漂去，由於其所在位置靠近胃部，才引發婦人長期胃部不舒服。經達文西心臟微創手術切除，婦人已無胃痛毛病，也解除心血阻塞的風險。

蔡姓婦人因為胃痛求診已逾3年，她經常感到左胸靠近胃上部不舒服，一直以為是胃病作怪的她接受3次胃鏡檢查，但醫師都告訴她，腸胃沒有問題。

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今年5月她到員榮醫療體系員榮醫院求診，由於疼痛的位置靠近左側胸腔，經檢查發現心臟內有顆腫瘤，經進一步確認是2公分大的心房黏液瘤。

員榮醫院副院長、心臟內科醫師鄭伯智表示，心房黏液瘤組織結構很鬆散，容易因為患者劇烈運動或用力咳嗽而讓腫瘤破裂，漂出心臟，阻塞全身的動脈血管，所以這類腫瘤最好是一經診斷就及時治療，以免漂出去導致中風。

他說，心房黏液瘤隨時可能破裂，其好發於左心房，在心室舒張時，黏液瘤經由二尖瓣滑進到左心室，心臟收縮時，又從左心室逆流回到左心房，腫瘤在心房跟心室間漂來漂去。依醫學文獻記載，如果漂到冠狀動脈會引起急性心肌梗塞，大部分的碎塊會漂到腦部動脈引發中風，少部分會跑到腎動脈，造成腎動脈梗塞，也有跑到肝臟、脾臟、胰臟及小腸，引起這些器官衰竭的風險，所以接受開心手術切除腫瘤是唯一治療的選擇。

蔡婦經達文西微創切除心臟腫瘤手術，術後隔天即轉入普通病房，且練習走路復健，心臟超音波證實心功能良好，很快出院返家，胃痛也不再發生。

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