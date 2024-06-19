全方位醫療照護慢性肺阻塞 台南佳里奇美醫院首家照護認證地區醫院

台南佳里奇美醫院對慢性阻塞性肺病推動跨領域醫療照護團隊照護。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里奇美醫院在2018年由胸腔內科推動慢性阻塞性肺病的跨領域醫療照護團隊，至今收案照護634人，今年4月成為全台首家通過肺阻塞疾病照護品質認證的地區醫院，造福病人。

佳奇指出，依據流行病學的統計，台灣肺阻塞（慢性阻塞性肺病）盛行率約10%，相當於約230萬人被診斷為肺阻塞，每年因肺阻塞相關疾病的死亡人數高達1萬多人，成為台灣10大死因的第9位。

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佳奇胸腔內科部長廖光明今天（19日）說，慢性肺阻塞是一種常見的慢性呼吸道發炎疾病，抽菸是主要的危險因素，另吸入有毒害的微粒、氣體、燃燒木材或生物燃料產生的空汙、身體老化也原因，臨床症狀有咳嗽、呼吸困難及咳痰，因病情不可逆轉，如未及時接受適當的治療，病情容易隨著時間惡化，嚴重影響病人生活品質。

佳奇院長周偉倪表示，佳里奇美醫院自2018年起，由胸腔內科門診參與全民健保慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案，推動跨領域醫療照護團隊，成員包括醫師、呼吸治療師、肺阻塞個管師、戒菸個管師、檢查室、營養師、護理師、復健師、藥師、資訊室、社工師、教學研究組及品質管理中心等專業人員。

台南佳里奇美醫院對慢性阻塞性肺病提供跨領域醫療照護團隊。（醫院提供）

周偉倪說，對於肺阻塞的防治應從多方面入手，包括提高民眾對於肺阻塞的認識、促進戒菸、加強早期診斷和治療、正確使用吸入性藥物裝置、疫苗的注射、接受肺部復原運動及肺阻塞營養保健等全方位醫療照護。

廖光明表示，佳奇肺阻塞跨領域照護團隊研究就發現依循肺阻塞長者的日常生活症狀評估量表及改良呼吸困難指標問卷提出對應照護，即能有效提升長者生活品質。

台南佳里奇美醫院成為全台首家通過肺阻塞疾病照護品質認證的地區醫院。（佳奇提供）

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