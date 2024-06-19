E型肝炎病毒恐致男性不孕！最新研究顛覆傳統認知

E型肝炎病毒蛋白外殼的3D渲染圖。（圖取自美國國家過敏與傳染病研究院NIAID官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕E型肝炎主要透過糞口途徑傳播，但美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）研究人員的一項最新研究發現，E型肝炎病毒（HEV）可能與精子有關，這表明該病毒可能透過性行為傳播，並與男性不孕症有關。這項研究結果顛覆了以往對E型肝炎的認知，也為預防和治療E型肝炎提供了新的方向。

美國知名科技網站《物理學家組織網》（PhysOrg）18日報導，這項研究近日發表在《公共科學圖書館：病原體》（PLOS Pathogens）期刊上。研究人員利用豬進行研究，因為豬的生殖系統解剖構造與人類非常相似。研究團隊將E型肝炎病毒接種到豬體內後，發現病毒存在於精子細胞的頭部，這些病毒顆粒可以在培養的人類肝臟細胞中感染並開始複製。

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研究團隊利用螢光顯微鏡檢查接種E型肝炎病毒84天後的豬精液，發現至少19%的精子細胞上都帶有病毒顆粒。此外，研究還表明，E型肝炎病毒的存在與精子受損有關，這可能會改變精子的結構，並降低它們在精液中移動的能力，增加男性不孕的風險。

該研究的資深作者，俄亥俄州立大學獸醫預防醫學副教授肯尼（Scott Kenney）說：「在20%到50%的已記錄男性不孕症病例中，我們並不清楚是什麼原因導致的。因此，我們正在推動更多針對E型肝炎病毒的篩檢，將其作為這些病例的潛在原因。」

這些發現對養豬業也有影響。大多數商業豬隻都是透過人工授精繁殖的，而公豬的精液則廣泛地從大型種豬場分發出去。肯尼教授指出，由於E型肝炎病毒透過豬隻精液傳播的可能性，這可能導致病毒在全國範圍內流行，並可能影響豬的繁殖能力。然而，考量到E型肝炎病毒對豬隻的危害尚不足以影響經濟效益，養豬業可能不會廣泛接種疫苗。但他建議，若能在種豬場實施成本效益高的篩檢或疫苗接種措施，或許能有效降低病毒傳播。

報導指出，這項研究提醒我們，E型肝炎病毒可能比我們過去認為的更複雜，建議醫療機構在診斷男性不孕症時，應將E型肝炎病毒感染納入考慮因素，並加強對E型肝炎病毒的篩檢。

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