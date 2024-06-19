竹縣衛生局攜手中醫大 響應器官捐贈

中醫大新竹附醫去年在醫院健保卡器捐意願註記上，名列地區醫院組的全國第3名，新竹縣政府衛生局長殷東成（左）為此頒發感謝狀，由中醫大新竹附醫院長陳自諒（右）代表接下。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕有鑑於國內響應器官捐贈的民眾偏低，新竹縣政府衛生局今天跟中國醫藥大學新竹附設醫院共同舉辦號召鄉親響應器捐的宣傳造勢活動，並從今天（19日）起到週六（22日）為止，到新竹附醫就能簽卡，成為善心的器官捐贈者。

縣府衛生局長殷東成說，根據統計，今年全台等候器官移植的人數約有1萬多人，而器官捐贈數卻僅有300多例，懸殊的差距代表著仍有多數病患等待合適器官中，所以該局才會和中醫大新竹附醫規劃用「器官捐贈宣導週」的方式，即日起4天，透過宣導，讓更多民眾了解器官捐贈的意義，進而爭取更多人響應。

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中醫大新竹附醫院長陳自諒說，器官捐贈是生命延續的展現，器捐簽署除可透過傳統紙本簽署，衛福部也新增了線上簽署。此外，器官捐贈中心還推出「器官捐贈聲紋卡」，讓有意器捐的人可以事先錄一段話心內話給家人，以在關鍵時刻，讓最重要的親人聽見器捐者的心聲，順利完成器捐的心願。

前述「器捐聲紋卡」是由潛在的器捐者預錄一段聲音，完成後可獲1組聲紋編號存放在衛福部的器捐資料庫內。一旦器捐的關鍵時刻來到，醫療人員可以播放前述音檔，讓器捐者的親人了解其心聲，使器官捐贈流程得以順利進行。

至於這個聲紋卡錄製長度最長是10分鐘，錄製後當事人若對聲紋卡內容有新想法，可隨時重錄覆蓋原檔。

中醫大新竹附醫去年推動器捐，在醫院健保卡器捐意願註記上名列地區醫院組的全國第3名，殷東成為此頒發感謝狀給中醫大。

新竹縣政府衛生局和中醫大新竹附醫共同為推動器官捐贈造勢宣傳。（記者黃美珠攝）

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