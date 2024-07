亞洲唯一雙領域認證 食藥署國家實驗室再獲歐洲官方肯定

食藥署署長吳秀梅說,通過國際組織參與,可更即時掌握全球藥品品質資訊,保障國人用藥安全。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔/台北報導〕衛福部食品藥物管理署國家實驗室今年6月再次獲得歐洲藥品品質與衛生保健局(European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care, EDQM)認可,通過歐洲總體官方藥品管制實驗室網絡(General European Official Medicines Control Laboratory Network, GEON)展延認證及增項申請,成為亞洲唯一獲得生物藥品及化學藥品雙領域認證的官方實驗室。

GEON是1994年由EDQM成立,主要加強市售藥品的品質監控,成員包括歐洲各國、加拿大、澳洲等41個國家的67間藥品管制實驗室,亞洲目前僅有台灣及新加坡通過審核加入GEON;此次食藥署國家實驗室除延續原有9項生物藥品領域試驗認證,更新增了溶離試驗及藥品中亞硝胺檢驗等2項化學藥品領域試驗認證。

食藥署署長吳秀梅說,過去在採購疫苗時,曾有一批次疫苗在國外已被判定為不合格,因為食藥署是組織的一員,得以第一時間掌握消息,立即拒絕該批次疫苗進入台灣,不必再進行重複檢驗,國際間的信息共享,可保障國內藥品安全,減少不必要的資源浪費。

吳秀梅說,食藥署2013年成為歐洲藥典委員會觀察員後,積極參與各項會議,掌握最新國際藥品檢驗技術及發展趨勢,2018年正式成為GEON成員,並於2019年與歐盟生物藥品官方批次放行(Official Control Authority Batch Release, OCABR)網絡簽訂瞭解備忘錄。

吳秀梅強調,通過國際組織參與,可更即時掌握全球藥品品質資訊,未來會繼續與歐洲藥典委員會緊密合作,強化與國際的聯結,並提升國家實驗室的檢驗管理能力,保障國人藥品使用安全。

