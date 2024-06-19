亞洲唯一雙領域認證 食藥署國家實驗室再獲歐洲官方肯定

食藥署署長吳秀梅說，通過國際組織參與，可更即時掌握全球藥品品質資訊，保障國人用藥安全。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署國家實驗室今年6月再次獲得歐洲藥品品質與衛生保健局（European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care, EDQM）認可，通過歐洲總體官方藥品管制實驗室網絡（General European Official Medicines Control Laboratory Network, GEON）展延認證及增項申請，成為亞洲唯一獲得生物藥品及化學藥品雙領域認證的官方實驗室。

GEON是1994年由EDQM成立，主要加強市售藥品的品質監控，成員包括歐洲各國、加拿大、澳洲等41個國家的67間藥品管制實驗室，亞洲目前僅有台灣及新加坡通過審核加入GEON；此次食藥署國家實驗室除延續原有9項生物藥品領域試驗認證，更新增了溶離試驗及藥品中亞硝胺檢驗等2項化學藥品領域試驗認證。

請繼續往下閱讀...

食藥署署長吳秀梅說，過去在採購疫苗時，曾有一批次疫苗在國外已被判定為不合格，因為食藥署是組織的一員，得以第一時間掌握消息，立即拒絕該批次疫苗進入台灣，不必再進行重複檢驗，國際間的信息共享，可保障國內藥品安全，減少不必要的資源浪費。

吳秀梅說，食藥署2013年成為歐洲藥典委員會觀察員後，積極參與各項會議，掌握最新國際藥品檢驗技術及發展趨勢，2018年正式成為GEON成員，並於2019年與歐盟生物藥品官方批次放行（Official Control Authority Batch Release, OCABR）網絡簽訂瞭解備忘錄。

吳秀梅強調，通過國際組織參與，可更即時掌握全球藥品品質資訊，未來會繼續與歐洲藥典委員會緊密合作，強化與國際的聯結，並提升國家實驗室的檢驗管理能力，保障國人藥品使用安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法