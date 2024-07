健康網》消滅體脂肪 先搞清楚膏、脂、肉你是哪種人？

中醫師指出,代謝力下降族群,需要先檢視體質狀態再進行減重效果會比較好;圖為情境照。(圖取自freepik)

〔健康頻道/綜合報導〕想要輕盈一夏,但努力飲食控制卻瘦不下來?藍田馬光中醫診所院長、意凡馬光中醫診所醫師何盈穎指出,體重上升不外乎熱量攝取過多和代謝下降,前者較容易瘦身成功,若是代謝力下降族群,則需要先檢視體質狀態再進行減重效果會比較好。黃帝內經將肥胖分成膏人、脂人、肉人,中醫對證下藥,搭配中藥茶飲與針灸可以,事半功倍加強代謝。

何盈穎表示,黃帝內經將肥胖分成膏人、脂人、肉人:

●膏人:實證為主,大多飲食習慣不佳,多冰品冷飲、烤炸辣食物,有便秘情況。

●脂人:偏虛,常見於白泡泡幼綿綿的女性,手腳冰冷、易水腫。

●肉人:平常有健身習慣,屬於肌肉量過重。

黃帝內經將肥胖分成膏人、脂人、肉人;圖為示意圖。(圖取自photoAC)

減重第一步 攝取足夠水分

何盈穎指出,足量的水分攝取是維持身體代謝的第一大要素,通常會建議「體重*40cc」為一整天的水分攝取量,人體生化反應中,細胞代謝需要有水分子;若喝水量不夠,身體代謝力就會大幅下降,逐漸出現水腫的狀況。

她說,中醫理論中「濕氣」是肥胖的根源,《石室秘錄》記載「肥人多痰,乃氣虛也,虛則氣不運行,故痰生之」,又說明了氣虛與造成肥胖的相關性,所以若長期睡眠不佳,導致氣虛無力推動身體代謝,會使得水腫更加嚴重,久而久之體重上升。

搭配茶飲幫助事半功倍

至於治療,何盈穎表示,可服用可以提升身體代謝和消除內臟脂肪的藥材,像是「清盈茶」,以10大中藥材(何首烏、決明子、山楂、茯苓、麥門冬、荷葉、羅漢果、甘草、烏梅、生薑)進行熬煮,在高熱量飲食後來一包,不僅解膩幫助消化,也能有效降低體脂肪。

中醫師指出,若喝水量不夠,身體代謝力就會大幅下降,逐漸出現水腫的狀況;圖為情境照。(圖取自freepik)

針灸刺激穴位加強代謝

何盈穎指出,針灸減重主要原理是利用刺激特定穴位,達到利水消腫、改善氣血循環,進一步增加身體代謝,一週大約需要2-3次的治療;而埋線減重和針灸原理相同,不同之處在於埋線是將人體可吸收的羊腸線直接埋入穴位,藉由24小時不間斷的刺激讓減重效果更持續,通常5-7天自行吸收後再進行下一次療程即可。

飲食與日常運動很關鍵

何盈穎也推薦善用下列小技巧,讓減肥事半功倍。

飲食篇

1.根據消費者研究協會期刊(Journal of the association for consumer research)刊登的研究發現,利用縮小容器減少食物可擺放的空間能有效降低熱量的攝取。

2.放慢吃飯速度不要狼吞虎嚥有助於增加飽足感。

3.用餐順序建議先吃蔬菜再來是蛋白質,最後才是澱粉。

4.避免攝取過多生冷烤炸辣的食物造成身體水腫,可偶爾以五穀糙米為主食,或菜色調味裡多加點生薑暖胃健脾;玉米鬚茶、冬瓜湯、薏仁湯也都有利水的功能。

中醫師提醒,攝取過多生冷烤炸辣的食物容易造成身體水腫,細嚼慢嚥有助於增加飽足感;圖為情境照。(圖取自shutterstock)

運動篇

每天深蹲5分鐘配合深吸氣長吐氣、或是快走20分鐘讓身體微微出汗,就能達到刺激核心肌群的穩定提升新陳代謝。除了運動以外,懶人也能利用泡熱水澡或泡腳的方式讓水氣排出,甚至在清水中加入適合的足浴包也能加強循環以減少水腫的狀況。

何盈穎提醒,千萬不要自行亂吃減肥藥,若不慎傷害身體機能,就算一時之間體重下降,日後復胖的機率還是很高,得不償失。

藍田馬光中醫診所院長、意凡馬光中醫診所醫師何盈穎。(馬光中醫診所提供)

