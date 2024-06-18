背、下肢痛數年原來是「椎弓根解離性滑脫」 這手術解大患

椎弓根解離性滑脫手術示意圖。（奇美醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名70歲阿伯背痛及下肢痛持續數年，過去僅在特定姿勢及長時間行走才會不適，但之前2個月突然持續性下背痛及雙下肢酸麻加劇，無法走路超過10分鐘，左側更嚴重。奇美醫院骨科診斷是椎弓根解離性滑脫，進行脊椎內視鏡手術，將雙側被骨刺壓迫的神經根做減壓，3天後出院復健、護腰保護，不到1個月，患者就不再疼痛。

患者於2023年曾到其他醫院接受X光及核磁共振檢查，但找不到明顯病灶，轉介到奇美醫院骨科主治醫師吳宗穆門診。吳醫師詳細診斷、安排電腦斷層發現病人患有「椎弓根解離性滑脫」，先以雙通道內視鏡手術（UBESS）將椎弓根骨刺做完整清除，再以單通道內視鏡手術將滑脫產生的椎間盤突出切除（PELD），術後病人的背痛及神經痛情形獲得明顯改善。

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吳宗穆說明，「椎弓根解離性滑脫」是1種較少見的疾病，病人的椎弓因年輕時受力不當而斷裂，造成脊椎出現前後滑動情況，絕大部分病人並無任何明顯症狀，不過一旦壓迫到脊神經，就易造成坐骨神經痛、麻木、刺痛或行走困難。一般核磁共振在滑脫不嚴重時不易發現此病灶，常需藉電腦斷層才能診斷出。

對於椎弓根解離性滑脫的治療，吳宗穆直言一直未有明確定論，該疾病較常發生於相對年輕者，對於年輕病人，傳統脊椎融合術可緩解症狀，但隨時間推移，常需在幾年後進行翻修（重新焊接），導致多次的手術風險增加；但若只做骨刺清除術，又可能因手術過程移除過多結構，反而造成原本滑脫的脊椎更不穩定，使得症狀惡化，最終仍要進行脊椎融合手術。

吳醫師說，這種兩難的局面，即便醫師能成功診斷出病因，但考量病人長遠的預後而有所遲疑與顧忌，也難以果斷決策。

由於脊椎內視鏡術近10年間在世界各地蓬勃發展，從起初只針對腰椎椎間盤突出的單通道內視鏡椎間盤切除術，逐漸發展到雙通道全椎管減壓，最後甚至連椎體間融合術都能以內視鏡做到。脊椎內視鏡手術的微創特點，可最大程度地減少對病灶以外的周邊組織不必要傷害。

電腦斷層影像可清楚看見的椎弓根骨刺（箭頭處）。（奇美醫院提供）

奇美醫院骨科主治醫師吳宗穆表示，脊椎內視鏡手術的微創技術可應用到頸椎、胸椎與脊椎腫瘤的切除。（記者王俊忠攝）

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