健康網》家常增肌減脂餐不藏私！ 營養師：玉米可預防便秘

營養師林敬鈞分享增肌、減脂餐。（圖片取自「營養師 Nuturefit」臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕增肌減脂吃的東西跟份量不一樣，要吃對才會達到理想效果。Nuturefit營養師團隊營養師林敬鈞，在臉書粉專「營養師 Nuturefit」發文分享，家常增肌、減脂餐。增肌餐裡選鮭魚：富含omega-3脂肪酸；五穀飯：增加飽足感，降低總澱粉量攝取；毛豆：有豐富的蛋白質，有助於肌肉生長。而減脂餐特選玉米：能促進腸道蠕動，預防便秘。

4食材營養小知識

玉米：是良好的碳水化合物來源，富含纖維，有助於消化道健康，促進腸道蠕動，預防便秘。

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鮭魚：富含omega-3脂肪酸，有助於降低膽固醇和減少心臟病風險。

五穀飯：五穀飯是一種混合糙米、小麥、糙麥的澱粉類，富含各種微量營養素。因為纖維量比精緻澱粉多很多，所以攝取五穀飯可以增加飽足感，間接降低總澱粉量攝取。

毛豆：毛豆是植物性蛋白質的豐富來源，每100克毛豆含有約11克蛋白質，有助於肌肉生長，和維持器官組織健康。

在烹調技巧方面，林敬鈞提到，運用多種烹調器具，例如：電鍋煮飯；氣炸鍋炸肉類、鮭魚；用瓦斯爐炒菜，這樣同一時間就可以完成三道菜。另外，若想補充蔬菜，也可以用冷凍蔬菜，營養價值並不會降低很多，烹調速度也很快。

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