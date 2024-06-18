6個月大女嬰腸病毒重症 併發腦炎多次痙攣眼上吊

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒處於流行期，衛福部疾管署今（18日）公布新增1例重症，為北部6個月大女嬰，多次痙攣並且眼睛向上吊，收治於加護病房，原來是腸病毒併發腦炎，所幸已好轉出院。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週腸病毒門急診就診1萬7634人次，較前一週1萬8215人次略降3.2%，可能受端午連假部分門診休診影響，評估現仍處流行期，傳播風險持續。近期實驗室監測顯示以克沙奇A型為主，易引起重症的腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增腸病毒重症女嬰無潛在疾病，6月上旬出現短暫痙攣症狀，2天後又再次痙攣，並且眼睛向上吊、輕微乾咳，但沒有流鼻水、腹瀉、嘔吐等症狀，到急診高燒近39度且再度痙攣，做了流感、新冠快篩都陰性，醫師懷疑中樞神經感染，收治於加護病房，提供免疫球蛋白等藥物治療，通報腸病毒檢驗後確診，在住院過程中進行核磁共振更發現腦炎，確認為感染腸病毒併發腦炎，後續病況改善，在住院第9天康復出院。

林詠青指出，該名女嬰平日由家人照顧，但同住家人沒有症狀，感染源待釐清。不過，成人感染腸病毒有時症狀不明顯，可能傳染給小孩，提醒大人返家務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，且無論是大人或小孩，皆應落實肥皂勤洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟。

根據疾管署統計，今年累計4例腸病毒重症，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲。

林詠青再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到大醫院接受治療。

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