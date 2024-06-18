百歲人瑞洗腎過腎利人生 沒3高天天健走

洗腎人瑞王振絜是台中醫院最年長的洗腎病友，院長黃元德稱他是腎友模範生。（台中醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕洗腎人瑞王振絜是台中醫院最年長的洗腎病友，95歲因腎功能退化、腎絲球腎炎開始做血液透析，但喜歡運動的他至今無3高，每天仍維持健走習慣，把每週3天到醫院洗腎當作與老朋友見面，個性開朗、健談，即使高齡洗腎仍過著腎（勝）利人生！院長黃元德更稱他是洗腎室大寶貝、腎友模範生。

洗腎人瑞王振絜每週３天在養女的陪伴下走路到台中醫院洗腎，離開時還會與醫護人員擊掌。（台中醫院提供）

台中醫院腎臟科主任許煜煌說，上個月過百歲生日的王振絜是慢性腎病的病友，他在女兒照顧下身體顧得很好，沒有三高，5年前才因腎功能不佳開始洗腎，每周3次洗腎都很配合治療，狀況穩定，自己走路到洗腎室接受治療，返家後還定期走路運動、正常飲食，是標準的腎友模範生

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王振絜的養女鄭美麗說，養父王振絜是父親在軍中的同袍，當年與父親一同從中國撤退到台灣，兩人感情很好，父親早逝，未婚的養父幫忙照顧一家人，她長大後也回報養父之恩，上個月一起過百歲生日，告訴他有一個女兒兩個孫子兩個曾孫，一家四代同堂希望年年幫老爸開心慶生。

洗腎人瑞王振絜在上個月過百歲生日，與養女一家人共度生日。（台家屬提供）

鄭美麗說，爸爸煮得一手好菜，珍珠丸子、東坡肉、紅燒獅子頭都是招牌菜，洗腎後改吃腎病飲食，一樣吃得健康美味，感謝醫院洗腎室團隊的照料，讓爸爸每周三天的洗腎時間好像到老朋友家聚會，溫馨有安全感。

台中醫院院長黃元德也說，王老先生真是洗腎室的大寶貝模範生，他也說台中醫院洗腎室在許煜煌主任率領下，擁有最優良的腎病照護團隊，每天從早到晚照顧腎友，最年輕的腎友才28歲，王振絜是洗腎室的大寶貝，每天堅持自己走路進出洗腎室接受治療，健康又開朗，是腎友模範生，希望大家學習王老先生「開心、運動、不挑食」養生七字訣，明年再一起幫王爺爺慶生101。

洗腎人瑞王振絜是台中醫院最年長的洗腎病友，院長黃元德稱他是腎友模範生。（記者蔡淑媛攝）

洗腎人瑞王振絜每週３天在養女的陪伴下走路到台中醫院洗腎。（台中醫院提供）

王振絜洗腎後不能吃臘肉，但擁有好廚藝的他仍會製作臘肉。（家屬提供）

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