健康網》減重忌包餡食物！ 每日多1克鹽增26％肥胖風險

營養師指出，肉包、煎餃這類包餡食物往往會加入油、鹽、糖等調味料，讓它吃起來又香又可口；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要減重成功，最忌高油高鹽食物！營養師嫚嫚指出，減重期間常聽到要少吃包餡食物，如肉包煎餃、小籠包或餡餅等。是因為這些食物在製作過程往往加入不少油、鹽、糖等調味料。雖然美味，但油脂和鈉含量都提高。且過去也有研究指出，飲食當中每增加1公克鹽的攝取，是會增加26%的肥胖風險。

嫚嫚於臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」短片說明，包餡食物往往會加入油、鹽、糖等等的調味料，讓它吃起來又香又可口，但隨之而來的，就是裡面所帶有的油脂跟鈉含量，都會跟著提高。

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另外，包裹餡料麵皮，在製作過程當中也同樣需要加入鹽或油，整體的鈉含量跟熱量也會再增加。整體來說，這個包餡料的食物，它是屬於比較偏重口味的食物，會比較容易增加肥胖的風險。因此仍會建議想要進行體重控制者，盡量減少吃這些包餡料的食物，會幫助我們更快地達成目標。

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