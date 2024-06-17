健康網》視力模糊、腫脹「它」作祟 手術還美麗新視界

醫師表示，急性青光眼和眼睛結構有很大的關聯，像是尺寸偏大的水晶體、放大的瞳孔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我這兩週到了傍晚，一邊的眼睛就會開始模糊，甚至有點脹脹的感覺」醫師莊孟霓以裂隙燈檢查這名患者眼睛，從眼部結構看起來，症狀正是蠢蠢欲動的急性青光眼前兆。還好患者足夠警覺，經評估與溝通後，安排雷射虹膜穿孔術（laser iridotomy）後續沒有進展到真正的急性青光眼，免除永久的視神經損傷。

依據患者情況 2手術維護「視」界

中國醫藥大學台北分院眼科醫師莊孟霓於臉書粉專「眼科小女子 莊孟霓醫師」發文說明，急性青光眼和眼睛結構有很大的關聯，像是尺寸偏大的水晶體（尤其是成熟的白內障），與放大的瞳孔（散大的虹彩會進一步窄化排水結構）。

請繼續往下閱讀...

房水累積在前房裡，脹滿的房水讓眼壓急速上升，造成患者眼睛疼痛、視覺模糊、甚至伴隨頭痛噁心嘔吐。在幫患者手術後，免除永久的視神經損傷，不過因為白內障目前還可能會更加成熟腫大，未來的持續追蹤依舊是非常重要的。

莊孟霓表示，針對易誘發急性青光眼的眼睛結構，可以依據患者的狀況，安排雷射虹膜穿孔術或白內障手術。至於要選擇哪一個治療，則有賴醫療院所的檢查與醫病溝通，以期能保護好重要的視神經，維護「視」界完整性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法