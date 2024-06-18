衛福部長邱泰源專訪3-3》醫護尊嚴守護者！爭取政府撥款專款專用

醫療人力荒亟待解決，更有急診醫師稱自己被「消耗殆盡」。邱泰源認為，醫護尊嚴反映在薪資，更包含工作環境以及受到的尊重；應確保醫事人員專業能夠發揮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔記者林志怡、邱芷柔、林惠琴／台北報導〕醫療人力荒迄今仍未解決，近期更爆出急診醫師被「消耗殆盡」、苦不堪言，上任即將滿月的衛福部長邱泰源接受自由時報專訪時指出，維繫醫療品質、保障醫事人員尊嚴、讓醫療院所順利運轉是3大原則，且醫護的尊嚴不只反映在薪資，更包括工作環境與職業尊重，務讓執業人員的專業得以發揮。

醫事人員發揮專業 改革大原則

邱泰源上任一個月來，第一線醫療人力吃緊仍相當嚴重，尤其急重症的醫護人員頻喊工作吃不消，薪資也未能符合期待。對於醫事人員的困境，邱泰源指出，衛福部為鼓勵醫師投入關鍵及困難科別或事關治病救命的次專科，將爭取經費規劃提供各相關科別住院醫師訓練津貼，盼確保醫療服務人力供給均衡。

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但邱泰源指出，醫事人員的尊嚴不僅僅體現在薪資上，更在於工作環境的安全和職業尊重，尤其在急診和重症區域，過去已通過警察與醫院的連線來提升醫療環境的安全性，也透過《醫療事故預防及爭議處理法》等將醫療刑責合理化，減少醫事人員面臨的法律風險，讓他們能專注於醫療工作。

邱泰源提到，醫事人員的尊嚴不僅僅是薪資問題，如果讓醫師時刻處於法律追究的恐懼中，應對疾病的作法反而會趨於保守，不敢放開手腳、採行最有效果的方案，實非病人之福，因此確保醫事人員的專業能夠發揮、安排對病人最好的方式處理疾病，是衛福部未來改革的一大原則。

針對醫護荒，衛福部長邱泰源專訪時指出，維繫醫療品質、保障醫事人員尊嚴、讓醫療院所順利運轉是3大原則。（記者田裕華攝）

未來盼採專款專用 資金發揮效用

此外，邱泰源說，醫療院所的經營一定程度上因健保資金有限，面臨不少困難情況，導致院所需要仰賴停車場、美食街等副業，或是追求自費醫療項目盈利求生，否則只能仰賴政府補助，且其相關醫療研究也會因為缺少經費而難以進行，雖目前有不少醫院特別撥出高額的教學研究費用，但實非長久之計。

因此，邱泰源認為，各界所討論的加薪問題，不應侷限於護理人力，而要將整個醫療團隊一併考慮，前總統蔡英文為提升醫護人員待遇所爭取的100億元費用，目前仍待行政院核定，以往通過後多會滾入健保安定基金，但希望未來有機會採取政府撥款專款專用作法，確保資金能真正用在需要的地方。

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