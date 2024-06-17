桃園復興長照零距離 長照中心分站駐點服務

桃市府衛生局在復興區前、後山設置長期照顧管理中心分站，圖為照管員到宅評估。（桃市府衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府衛生局表示，復興區為山區且面積廣大，佔桃園市土地總面積28.73%，為照顧山區居民長照需求，於前、後山設置長期照顧管理中心分站，就近提供身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民及65歲以上失能者，在地化、可即性的長照服務。

現年61歲的泰雅族鍾女士，居住復興區海拔高1200公尺的哈嘎灣部落，因先生早逝，她獨自務農，含辛茹苦撫育未成年子女，眼看生活漸入佳境，卻因車禍致右側手臂與大腿骨折，日常生活無法自理，擔心住家位於偏遠地區，子女若需來回奔波照顧，將會造成子女負擔與不便。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，長期照顧管理中心掌握訊息後，隨即啟動訪視評估失能等級，並於短時間內媒合復興區在地長照服務單位，至鍾女士家中提供日常生活照顧服務，並安排專業職能治療人員規劃身體復能計畫，在長照服務團隊持續的鼓勵及陪同下，鍾女士最終恢復過往的行動能力，內心也不再感到徬徨無助。

鍾女士說，身體康復後已無長照服務需求，但由衷感謝那段最無助的時候，有長照服務即時介入協助，加上服務人員溫暖的心理支持陪伴，讓她即使住在偏鄉山區，仍能接收到長照零距離的服務。

衛生局表示，65歲以上長者、55歲以上原住民、領有身心障礙者證明及50歲以上失智症患者，若有長照需求，可於上班時間撥打1966長照服務專線，或至桃園市各區公所、衛生所、各照管分站提出申請，將有照管專員親自到宅評估，如符合長照服務失能等級，可依需求提供居家及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務及喘息服務，即使聘有外籍看護工亦可申請。

桃市府衛生局在復興區前、後山設置長期照顧管理中心分站，居服員到宅協助民眾移位。（桃市府衛生局提供）

桃市府衛生局在復興區前、後山設置長期照顧管理中心分站，職能治療師到宅指導復能訓練。（桃市府衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法