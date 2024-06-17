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健康 > 護眼顧齒

健康網》eye就別傷它！ 醫曝3日常傷眼行為 揉眼、熬夜都上榜

2024/06/17 21:11

醫師表示，揉眼睛可能會將細菌、過敏源揉進眼睛中，害過敏發炎、細菌感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛是「靈魂之窗」，長期的日常錯誤行為，恐傷害它卻不自知。諾貝爾眼科診所主治醫師林宜鴻在臉書專頁「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」發文提醒，千萬別犯3個行為，包括：揉眼睛、常熬夜，以及在昏暗環境中滑手機，以免影響眼睛健康。

●不要揉眼睛：揉眼睛可能會將髒的細菌、過敏源揉進眼睛中，害眼睛過敏發炎、細菌感染。

●不要常熬夜：熬夜容易讓眼睛乾澀、疲勞，也會讓人看起來沒精神。

●不要在昏暗環境中滑手機：在昏暗環境下，瞳孔會放大，使手機藍光刺激眼睛，傷害黃斑部、視網膜，對眼睛造成傷害。

護眼6招 防近視

近視也是常見傷眼的疾病之一，國建署強調，「多戶外活動」及「不要長時間近距離用眼」是預防近視及近有效控制度數的2大絕招！不只如此，也提供護眼6招，預防近視，以及有效控制近視度數。

●每日戶外活動2-3小時以上。

●未滿2歲兒童避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

●用眼30分鐘，休息10分鐘，看書保持35-45公分距離。

●讀書光線要充足，坐姿要正確。

●均衡飲食，天天五蔬果。

●每年定期1-2次檢查視力。

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