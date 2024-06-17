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健康網》比吃安眠藥更有效！ 營養師激推6大好睡營養素
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕失眠、睡不好是國人常見問題，除了吃安眠藥，其實也可從飲食下手！對此，營養師彭逸珊表示，想好好睡，日常可多吃含色胺酸、GABA、維生素B6、維生素D、鎂、葉酸等飲食。
彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享6種好睡營養素，這些營養素對幫助睡眠有不同面向與不同程度的輔助，但回到睡眠機制本身就很複雜，除了這些食物之外，也要了解導致失眠的9大原因，多管齊下一起調整，比瘋狂吃這些食物更有幫助。
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6種助眠飲食
●色胺酸：牛奶、魚、雞蛋、豆腐、雞胸肉。
●GABA：番茄、大豆、發酵食品。
●維生素B6：黃金奇異果、香蕉、鮭魚、豬里肌。
●維生素D：鮭魚、秋刀魚、吳郭魚、雞蛋、香菇。
●鎂：菠菜、杏仁、腰果、燕麥。
●葉酸：南瓜子、綠豆、菠菜、紅莧菜。
9大影響睡眠主因
●情緒波動：沮喪、焦慮、緊張、亢奮等等會影響入睡時間。
●燈光：白天光線刺激不夠、睡覺時燈光過量等。
●聲音：睡覺環境聲音大或是容易被聲音驚醒 。
●溫度：適宜的環境溫度與體溫都會影響睡眠品質。
●壓力：受到壓力荷爾蒙皮質醇、自律神經系統影響。
●更年期：更年期女性因性賀爾蒙波動關係，容易有失眠問題。
●營養素：維生素B6、葉酸、維生素D3、GABA、色胺酸等營養素皆與睡眠相關。
●呼吸狀態：打鼾、睡眠呼吸中止問題會使睡眠中斷，影響睡眠品質。
●年紀：隨著年紀增長，褪黑激素分泌量會慢慢下降，影響睡眠狀況。
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