限時開放公費肺鏈疫苗打氣旺 北市逾1.3萬劑用罄

衛福部短期專案公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），台北市獲配9620劑疫苗再自購3500劑已全數接種完畢。（圖取自shuttestock）

〔記者江采蓁／台北報導〕衛生福利部疾病管制署自5月28日起提供50至64歲民眾短期專案公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），台北市獲配9620劑疫苗再自購3500劑，共計13120劑，民眾打氣踴躍，已於上週全數接種完畢，PPV23公費接種對象恢復為不限設籍地的55至64歲原住民及65歲以上長者。

衛福部疾管署自5月28日起短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）至疫苗用完為止，疾管署副署長曾淑慧日前表示，此次約有10萬劑疫苗，其中1萬劑保留給65歲以上原公費對象使用。

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台北市衛生局疾管科張惠美今（17）日表示，衛福部短期專案配發疫苗接種完畢後，北市目前有640劑疫苗陸續配發至各合約醫療院所提供給原公費對象接種，若出現不足會再向中央申請疫苗。

衛生局提醒， 65歲以上長者應儘速完成接種1劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑應間隔1年以上；未曾接種者應先接種PCV13，再接種PPV23；此外，侵襲性肺炎鏈球菌感染症的高風險對象，如脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、正在接種免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者及機構住民與洗腎患者，接種PCV13或PCV15後間隔8週即可再接種PPV23。

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