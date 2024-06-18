健康網》鳳梨護眼香蕉顧肺！ 「彩虹飲食」吃滿植化素

營養師指出，白色食物如香蕉，有助提高免疫力、顧肺、降低膽固醇；而黃色食物如鳳梨，富含類黃酮素、葉黃素、玉米黃素。能保護眼睛健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到「蔬果579，健康天天有」，即建議12歲以下兒童每天3份蔬菜＋2份水果、12歲以上女性每天4份蔬果＋3份水果、青少年與成年男性每天5份蔬菜＋4份水果。營養師高敏敏推薦「彩虹飲食」，多樣化攝取各色蔬果，能夠補充各種植化素及滿滿營養。像是白色食物如香蕉，有助、顧肺、降低膽固醇；而黃色如鳳梨，能保護眼睛健康等。

癌症佔死亡人數3成 吃足蔬果降風險

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文指出，根據國健署公告，癌症連續41年蟬聯國人10大死因之首，甚至佔了每年總死亡人數的3成。因此營養師經常說要多攝取蔬果，不僅是因為含有膳食纖維可幫助排便，其實還有很重要的「植化素」，含有：抗自由基、抗氧化、抑制癌細胞分裂的效果。

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所謂植化素，其實就是蔬果的色彩與香氣裡面，含有各種不同的「天然化合物」，而每種植化素都有不同功效。重點是沒有一種食物會包含所有植化素，所以建議最好的方式就是平均攝取、營養均衡。各色蔬果都要補充，才能攝取到各種植化素及滿滿營養。

6色蔬果1次看

高敏敏分享「彩虹飲食」，列出含有植化素的各色蔬果如下，蔬菜類1份大約是生菜100公克，或煮熟後8分滿碗；水果類則約1個拳頭大小或8分滿碗。

紅色：富含茄紅素、花青素。有強化心血管，避免泌尿道感染功效。

●蔬菜：大番茄、紅椒。

●水果：蔓越莓、西瓜。

橘色：富含類胡蘿蔔素。能強化心血管、提高免疫力。

●蔬菜：胡蘿蔔、南瓜。

●水果：木瓜、柿子

黃色：富含類黃酮素、葉黃素、玉米黃素。可保護眼睛健康。

●蔬菜：黃椒、玉米筍。

●水果：鳳梨。

綠色：富含葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素。幫忙護肝排毒、提升代謝、助減重。

●蔬菜：蔬菜類。

●水果：酪梨、芭樂、奇異果。

紫色：富含花青素、酚酸類、白藜盧醇。可維持記憶力、抗老化，加強泌尿系統健康。

●蔬菜：茄子。

●水果：藍莓、桑椹。

白色：富含含硫化合物、多酚。幫助提高免疫力、顧肺、降低膽固醇。

●蔬菜：白蘿蔔 。

●水果：香蕉。

營養師高敏敏。（圖高敏敏提供）

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