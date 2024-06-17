健康網》壓力害人白髮蒼蒼！ 醫傳授減壓好方法

研究表示，壓力荷爾蒙會影響頭髮色素生成、頭皮微血管的健康，及增加體內的氧化壓力，進而導致白髮生長；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常生活壓力也會導致白髮生長過多！胸腔暨重症專科黃軒引述國外研究表示，壓力荷爾蒙會影響頭髮色素生成、頭皮微血管的健康，及增加體內的氧化壓力，進而導致白髮生長。不過，壓力性的白髮是可逆！建議除管理壓力外，可透過定期運動、均衡飲食、足夠睡眠、練習冥想、保持社交活動、追求興趣愛好等方式減輕壓力，降低白髮增長。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，亞洲人大約在30-40歲之間開始出現白髮，不過，如果是受到家族基因遺傳，則可能在20歲以前就有白髮，這也被稱為少年白。一般情況，35至40歲開始生出白髮是正常的生理現象，而男性第一根白髮通常在30歲左右冒出，女性則在35歲左右。

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壓力會影響頭髮色素生成

為何壓力會導致白髮增長？黃軒說明，慢性壓力會導致身體釋放更多的壓力荷爾蒙，如皮質醇。這種荷爾蒙會使毛囊幹細胞進入休息期，從而影響色素細胞的功能，這些色素細胞負責為頭髮提供顏色；而毛囊中的色素幹細胞在壓力下會提前耗盡。當這些細胞無法再生產新的色素細胞時，新生長的頭髮將失去顏色，導致白髮的出現。

黃軒進一步說，慢性壓力還會增加體內的氧化壓力，這會損害毛囊中的色素細胞，進一步加速白髮的形成。還會影響頭皮微血管的健康，這些微血管為毛囊提供營養。血管受損可能會減少毛囊獲得的營養，影響色素細胞的健康。

醫師表示，壓力會影響睡眠，而良好的睡眠對健康至關重要。管理壓力有助於改善睡眠質量，從而對健康有益；圖為情境照。（圖取自freepik）

壓力管理掌握5方法

究竟要如何預防白髮提早上門？黃軒提醒，根據各國研究顯示，不管任何種族、性別、年齡，只要透過管理壓力，可以改善頭髮的顏色。因此，有專家建議，壓力管理可以通過以下5方式：

●減少慢性壓力風險：慢性壓力與心血管疾病、糖尿病和肥胖等健康問題有關。通過減輕壓力，可降低這些條件的風險。

●改善睡眠品質：壓力會影響睡眠，而良好的睡眠對健康至關重要。管理壓力有助於改善睡眠質量，從而對健康有益。

●增強免疫系統：生活壓力會削弱免疫系統，使人更容易生病。有效的壓力管理可增強免疫功能，提高抵抗疾病的能力。

●促進心理健康：生活壓力是焦慮和憂鬱的主要原因之一。控制壓力有助於提高心理健康和生活質量。

●保持頭髮顏色和品質：壓力管理不僅可以減少白髮的出現，還可改善頭髮的整體質量。

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