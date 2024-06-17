健康網》預防新冠這樣吃！ 營養師：牛與雞助活化免疫系統

維生素B6可透過協助免疫細胞增殖，來活化先天及後面免疫系統。可吃雞肉、馬鈴薯、牛肉、糙米；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期疫情再度升溫，低燒多日尤其要注意。好食課營養師Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文分享提升免疫的方法，包含了6種營養素，維生素C、D、B6，及鋅、鐵、硒。若想調節或活化免疫功能，可以吃牛肉、雞肉、糙米等食物；若想減少急性呼吸道感染及肺炎發生，可以吃日曬乾香菇、強化牛乳、鮭魚、蛋。健康網

提升免疫力6營養素

●維生素C

調節先天及後天免疫功能，幫助免疫細胞分化及增值。缺乏維生素C會使宿主更容易受感染。可吃芭樂、奇異果、小番茄、木瓜、甜椒、苦瓜。

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●維生素D

維生素D的代謝物可誘導自噬，減少急性呼吸道感染及肺炎發生。研究發現，缺乏維生素D與呼吸道感染風險增加有關。可吃日曬乾香菇、強化牛乳、鮭魚、蛋。

●維生素B6

可透過協助免疫細胞增殖，來活化先天及後面免疫系統，也參與蛋白質代謝，幫助維持免疫功能。可吃雞肉、馬鈴薯、牛肉、糙米。

●鋅

影響免疫細胞的發育及活性，如中性粒細胞、自然殺手細胞。幫助身體抵禦外來病菌。可吃牡蠣、甲殼類、南瓜籽、牛肉、糙米。

●鐵

協助淋巴細胞的分化及增殖，並透過產生活性氧物質來清除病原體。可吃鴨血、豬血、豬肝、莧菜、黑豆、牛肉。

●硒

幫助活化免疫系統，缺乏硒會導致免疫力降低，容易有二度感染，或病毒於體內感染更為嚴重。可吃鮪魚、糙米、巴西堅果、牛肉、蛋。

楊哲雄表示，除了靠飲食增加自身抵抗力外，最重要的還是在行動上保護好自己。所以這段時間記得勤洗手、消毒，出入公共場域最好配戴口罩，及保持社交距離，並定期補打疫苗維持抵抗力。

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