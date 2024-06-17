照顧弱勢中老年 苗縣免費帶狀疱疹疫苗首度開打

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，讓不少人備受困擾，施打疫苗可讓患者免於痛苦及後遺症，但單劑型疫苗價格約6000元，要價不斐。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，讓不少人備受困擾，施打疫苗可讓患者免於痛苦及後遺症，但單劑型疫苗價格約6000元，要價不斐。苗栗縣政府照顧弱勢中年及長輩，首度提供50歲至79歲的低收入和中低收入民眾免費帶狀疱疹疫苗接種；縣府衛生局表示，全縣約2503人符合資格，請符合資格的鄉親踴躍接種，以增加健康防禦力。

衛生局表示，帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒活化引起的皮膚病，好發於冬季至早春之間，通常是在過度勞累、緊張、季節變換時而發生，與免疫功能低下有關，隨著年紀增長，免疫力下降，小時候感染的「水痘」病毒再次活化。

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根據衛生福利部疾病管制署研究計畫報告指出，台灣人得到帶狀疱疹的機率是32.2%，即每3人中可能就有1人罹患帶狀疱疹。帶狀疱疹常見的併發症是疹後神經痛，類似「長新冠」的症狀，即使皮膚水泡結痂復原後，患者仍可能長期遭受慢性疼痛的折磨。雖然帶狀疱疹對生命沒有直接的威脅，但嚴重的併發症就是疱疹後的神經痛，對生活品質有很大的影響。

衛生局長楊文志表示，單劑型疫苗價格約6000元，要價不斐，尤其對弱勢民眾而言更是負擔，縣議員黃芳椿於去年議會定期會反映此議題，獲縣長鍾東錦重視，由衛生局編列預算購買疫苗，提供縣內50歲至79歲低收入和中低收入民眾免費接種帶狀疱疹疫苗。

楊文志表示，經統計全縣約2503人符合資格，已於6月起由十八鄉鎮市衛生所進行通知接種，請接獲通知者依時間、地點踴躍前往施打，以增加健康防禦力。他也叮嚀接種當天請鄉親記得攜帶健保卡、身份證及低收入或中低收入證明，若有相關疫苗問題，可洽詢當地衛生所。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒活化引起的皮膚病，讓不少人困擾。（資料照）

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