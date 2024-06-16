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健康網》口服A酸「藥」多久？ 醫：這數字乘6得解答

2024/06/16 18:43

沈孟暵提醒，即使服用口服A酸後症狀改善，也建議完成整個療程，避免痘痘復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我已經服用口服A酸一段時間了，還要吃多久啊？」醫師沈孟暵分享診間個案指出，以患者體重60公斤而言，大約要吃1年，計算公式為將體重乘以6，大約就是服用1顆20毫克口服A酸所需天數。沈孟暵也提醒患者，即使症狀改善，也建議完成整個療程，避免痘痘復發。待療程結束後，作好皮膚清潔、使用非油性保濕產品等日常護理，有助維持治療成效。

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」以及IG發文表示，口服A酸吃多久與體重以及嚴重程度有關。

根據研究，建議的累積劑量範圍為120到150mg/kg，計算方式為120mg/kg乘體重再除以1顆的劑量，舉例來說，如果吃一顆A酸20毫克，體重60公斤，即：120毫克/公斤乘60公斤再除以2毫克，也等於體重乘6。

沈孟嘆總結，把體重乘以6，大約就是要吃1顆20毫克口服A酸的天數，不過每個人對於藥物的反應還是不一樣，用藥期間還是要給醫師追蹤，建議民眾可以跟醫師討論是否要繼續用藥。

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