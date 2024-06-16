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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》子宮肌瘤切除術後最佳懷孕時間 研究：6-11個月內

2024/06/16 19:41

研究顯示，肌瘤切除後的6-11個月內懷孕，不良妊娠結局風險最低；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣30歲以上女性罹患高達20％，對於有子宮肌瘤問題且在備孕的女性來說，「術後什麼時候懷孕最安全？」很重要。土城醫院婦產科醫師陳文欣與團隊研究發現，肌瘤切除後的6-11個月內懷孕，不良妊娠結局風險最低，研究成果也登上國際醫學期刊《婦科腫瘤學》（Gynecologic Oncology）。

陳文欣在臉書專頁「婦產微創新女力｜陳文欣醫師」發文表示，有些媽媽想趕快懷孕，卻又擔心太快懷孕，會不會對子宮不好，因此與研究團隊利用台灣健保資料庫進行資料分析。

結果顯示，切除後6-11個月不良妊娠風險最低，但如果小於6個月或大於12個月懷孕，會面臨比較高的妊娠風險，包含妊娠高血壓、子癇前症及非預期胎兒死亡等風險增加。

陳文欣說，希望這項研究結果未來能提供臨床醫師，在患者諮詢時，給予更有依據的建議，並且讓患者知道，子宮肌瘤手術後，可以選擇合適的懷孕時間，以減少後續的風險。

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