健康網》痔瘡冰敷vs.溫熱水坐浴誰有效？ 醫：各有其道理

醫師表示，溫水坐浴對於加速循環、疏通阻塞的預防和治療有極重要的效果；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我在海外工作，前幾天痔瘡發炎痛到快不能走路，咳嗽打噴嚏肛門也會很痛。想請教醫師，肛門周圍腫脹是要使用冰敷或熱敷緩解呢？」如一聯合診所醫師鍾雲霓針對個案解惑指出，「溫熱水坐浴」和「冰敷」都有其道理。前者有助於加速血管循環，是痔瘡消腫最佳解答；後者則能緩解痔瘡灼熱感。

痔瘡發作 每天2到3次坐浴助緩解

鍾雲霓在臉書專頁「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文進一步說明，痔瘡是肛門血管老化的結果，老化後，通過血管的血流速度會變慢，血管充血、阻塞的機率就會提高。所以溫水坐浴對於加速循環、疏通阻塞的預防和治療便有極重要的效果。

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一般溫水坐浴的方法是，準備1臉盆比體溫高一些的熱水，浸泡肛門局部15分鐘；或者在浴缸中放滿半身高度的熱水，坐入泡半身15分鐘。頻率方面，痔瘡正發作時，可以選擇在每天排便後和洗澡後，坐浴2至3次。不喜歡坐泡，也可以選擇站姿，用蓮蓬頭溫熱水持續沖洗2到3分鐘，每天1到4次。

冰袋、衛生棉冷敷用 緩解發炎感

鍾雲霓說明，日常生活中，皮膚表面因為痔瘡發作引起的灼熱感，可以透過冷敷或冰敷，緩解下來。隔著衣褲以冰袋冷敷，或者用飲用水淋濕衛生棉、將濕衛生棉放入冷凍庫，取出後做冷敷使用。都是緩解發炎感的好方法。痔瘡發作時，當中阻塞血液循環的部分血塊，有機會在1到2週內漸漸溶解，疼痛也可能逐漸改善。

無論是在門診經由醫師開立輔助藥物，或在家藉由頻繁坐浴溫熱水、幫助循環，都需要給它、給自己一點時間。但有時，重複發作的痔瘡，會有一小團中心血塊，於痔瘡較深層的血管群中堵塞，造成再發率增高，所以發作後也不要得過且過，記得與您的醫師討論，預防痔瘡一鬧再鬧。

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