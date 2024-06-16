限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》胃藥別當保養品吃！ 藥師：恐改變胃PH值影響藥效
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸炎熱，食物保存不易，食物中毒議題引人關心。藥師圖文作家米八芭分享，臨床上醫療人員最常遇到有民眾把胃藥當保養品，吃藥一定要配胃藥、或是沒事吃一下覺得可以保養胃。她解釋，胃藥是制酸劑，負責中和胃酸。當保養品固定吃，可能造成食物消化不良、病從口入，甚至改變胃中PH值影響藥效。建議只有不舒服的時候才服藥。
藥師圖文作家米八芭於臉書粉專「白袍藥師 米八芭」圖文說明，當胃酸太多造成胃痛或胃食道逆流，這時使用當然沒問題。
請繼續往下閱讀...
但胃酸並不是沒用的壞東西，胃酸有消化食物、殺菌等作用，如果把制酸劑當保養品固定吃，可能造成食物消化不良、病從口入等狀況。
另，米八芭提醒，吃藥一定要配胃藥也是錯誤觀念。多數藥物並不傷胃，可以考慮飯後吃以減少刺激（部分藥物必須空腹吃，服藥時間還是要跟藥師確認）。但搭配制酸劑會改變胃中的酸鹼值，反而可能影響藥物吸收，建議大家還是跟醫師或藥師討論。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應