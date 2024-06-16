健康網》胃藥別當保養品吃！ 藥師：恐改變胃PH值影響藥效

藥師指出，胃酸有消化食物、殺菌等作用，如果把制酸劑當保養品固定吃，可能造成食物消化不良、病從口入等狀況；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸炎熱，食物保存不易，食物中毒議題引人關心。藥師圖文作家米八芭分享，臨床上醫療人員最常遇到有民眾把胃藥當保養品，吃藥一定要配胃藥、或是沒事吃一下覺得可以保養胃。她解釋，胃藥是制酸劑，負責中和胃酸。當保養品固定吃，可能造成食物消化不良、病從口入，甚至改變胃中PH值影響藥效。建議只有不舒服的時候才服藥。

藥師圖文作家米八芭於臉書粉專「白袍藥師 米八芭」圖文說明，當胃酸太多造成胃痛或胃食道逆流，這時使用當然沒問題。

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但胃酸並不是沒用的壞東西，胃酸有消化食物、殺菌等作用，如果把制酸劑當保養品固定吃，可能造成食物消化不良、病從口入等狀況。

另，米八芭提醒，吃藥一定要配胃藥也是錯誤觀念。多數藥物並不傷胃，可以考慮飯後吃以減少刺激（部分藥物必須空腹吃，服藥時間還是要跟藥師確認）。但搭配制酸劑會改變胃中的酸鹼值，反而可能影響藥物吸收，建議大家還是跟醫師或藥師討論。

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