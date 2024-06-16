健康網》運動傷害有救？ 物治師教5撇步降低風險

物理治療師蕭翔憶表示，想避免運動傷害，除適當熱身和收操。在訓練時，姿勢要正確，也要適度休息、穿著適合裝備，以及定期接受身體檢查和預防性治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人追求健康和體能的過程中，隨著運動量的增加和強度提升，若未正確熱身或收操，都可能造成運動傷害。禾悅物理治療所物理治療師蕭翔憶表示，想避免運動傷害，除適當熱身和收操，預防肌肉拉傷。在訓練時，姿勢要正確，也要適度休息、穿著適合裝備，以及定期接受身體檢查，和預防性治療，以降低運動傷害風險。

運動傷害處置有4大要點

蕭翔憶在臉書粉專「禾悅物理治療所」發文指出，運動傷害是運動員和一般人都可能面臨的常見問題。而在處理運動傷害，應先「評估和診斷」，包括了解患者症狀、損傷的類型和程度，以及過去的醫療史，透過身體檢查和特定的測試，可以確定損傷的範圍並診斷問題；再來就是根據評估結果，「會制定個人化治療計畫」。

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蕭翔憶表示，第三則是「持續追蹤和調整」，這可能涉及修改運動計劃、增加或減少治療頻率；最後是在治療過程，會向患者提供「衛教和自我管理技巧」，幫助患者理解損傷原因，學習如何避免進一步損傷，及在日常生活中如何自我管理症狀。

適度運動、休息 並定期身體檢查

至於要如何預防？蕭翔憶強調，運動前應適當熱身和運動後收操，因為這有助於預防肌肉拉傷和其它損傷；及正確的訓練和姿勢，對於預防運動傷害相當重要；過度運動可能增加患者患上運動傷害風險，所以建議應平衡運動和休息，以避免疲勞和過度使用肌肉和關節；再來就是穿著合適的裝備，有助於提供支撐和保護，減少患者受傷風險；最後是定期接受身體檢查，及時發現潛在的問題，並採取預防措施，以降低運動傷害風險。

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