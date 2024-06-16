健康網》OL工作12小時 被要求讓座崩潰！醫揭危害

研究多指出：不論各行各業，過勞對健康風險極大。（圖取自freepik）

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捷運博愛座讓位起糾紛 年輕女被逼道歉情緒崩潰頭撞柱血流滿面

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有則新聞，是一名女子搭捷運時，被年長者要求讓座。女子表示身體不適，請長者讓她繼續坐，周圍的長輩卻不斷要她讓座。雙方爆發嚴重口角與肢體衝突。後續於復興崗站下車時站方協助調解，女方卻一時情緒崩潰自撞柱子。而事後有報導提到：該女連續上班12小時，疲憊不堪，又遭受長輩指責，才失去理智。除了博愛座存廢外，也有醫師開始談「過勞」帶來的健康風險。

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整合醫學專科醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」說明，早在20年前，美國衛生及公共服務部轄下的國家職業安全衛生研究所（NIOSH）就研究出爐。研究指出，長期12小時的工作班次，與一般理想上8小時的工作班次相比：那些工作12小時的人，在到9到12小時的工作時間內，警覺性降低、疲勞增加、認知功能下降。

同時，工作表現的惡化或工作速度的減慢，後續並與更多的煙酒不良消費有關。「那種上班頭痛需要吃越來越多的止痛藥、胃藥，否則無法上班的，大多就是指這個族群。」

姜冠宇表示，那些換算起來就是10年前《刺胳針》期刊的研究，相較於每週工作40小時，每週工作超過55小時，會使心臟病風險增加13%，中風風險增加33%。

另外姜冠宇補充，風險是哪些細項，日本厚生勞動省的研究講得更清楚：包含腦出血、中風、高血壓腦病變、心肌梗塞、心衰竭，連主動脈剝離都有。

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