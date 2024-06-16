未來一週超酷熱！ 皮膚科醫授10大兒童防曬QA

真心皮膚科診所院長周宛儀表示，6個月以上孩童應避曬+選擇具有廣波段防護能力，且SPF≥30的防曬產品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者羅國嘉／台北報導〕天氣越來越熱！根據中央氣象署資料顯示，今（16日）各地高溫約33至35度，其中花東局部地區有可能出現36度以上高溫，東南部地區要留意焚風。而未來一週，各地高溫炎熱，民眾除補充水分，也要留意防曬。真心皮膚科診所院長周宛儀分享10個兒童防曬QA，教正確防曬方法，避免做錯反傷身。

Q1.為什麼需要防曬？

A：紫外線除了讓皮膚曬傷、曬老、曬黑，久了還可能會皮膚癌。

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Ｑ2.嬰幼兒幾歲能擦防曬？

A：建議6個月以上的嬰幼兒再塗抹防曬品。因為嬰幼兒皮膚和體重的比值比成人來的高，同時嬰幼兒皮膚屏障尚未發育成熟，較易吸收塗抹於皮膚的物質。

Q3.小朋友能不能跟大人用一樣防曬品？

A：6個月以上的小朋友才開始擦防曬，大人的防曬產品小朋友不見得適用。2歲以內孩童建議選純物理性防曬品（氧化鋅和二氧化鈦）。

Ｑ4.不同年紀小孩防曬方式有什麼差別？

●所有年紀：都可用遮蔽的方式，如撐傘、戴帽子，或穿著有衣物防曬係數UPF≥50的防曬外套、口罩、袖套。

●6個月以下孩童：避曬為主，此階段不建議使用任何防曬產品。

●6個月以上孩童：避曬+選擇具有廣波段防護能力，且SPF≥30的防曬產品。

Q5.陰天就不用防曬？

A：陰天也要防曬，因為紫外線會穿透雲層。

真心皮膚科診所院長周宛儀表示，只要是衣物沒有覆蓋住的部位都要塗抹防曬品，尤其是鼻子等；圖為情境照。（圖取自freepik）

Q6.防曬漏擦？

A：只要是衣物沒有覆蓋住的部位都要塗抹防曬品，尤其是鼻子、耳後、肩膀、腳背。

Ｑ7.防曬擦1次就夠？

A：有流失就需要補擦，在戶外時間久或流汗可隨時補擦。

Q8.要先擦防曬還是先噴防蚊液？

A：應先使用防曬乳，等乾了後再噴防蚊液。

Ｑ9.噴霧型防曬與塗抹型防曬效果一樣？

A：孩童不建議使用噴霧型防曬，因為有吸入鼻腔的風險。雖然使用方便，但難以評估使用的防曬劑量是否足夠。大人如果使用噴霧型防曬時，記得先閉氣後再使用，避免吸入的風險。

Q10.擦完防曬需要卸妝？

A：一般防曬用洗面乳和沐浴產品就可以清洗乾淨，但如果是潤色或防水的防曬品，則建議卸妝後再清洗。

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