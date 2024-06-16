《阿姨，上學囉！》紀錄片 喚起民眾關心失智症

南投縣衛生局安排民眾觀賞《阿姨，上學囉！》紀錄片，讓大家重新認識失智症。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 國內65歲以上民眾失智盛行率8%，南投縣預估65歲以上失智者約8000人，描述失智症患者故事的紀錄片《阿姨，上學囉！》，7月19日才首映，南投縣府衛生局與天主教失智老人社會福利基金會，邀請老中青社區民眾，在南投戲院搶先觀賞，透過影片引導大家關心認識失智症，共同營造失智症友善環境。

《阿姨，上學囉！》紀錄片，係由天主教失智老人社會福利基金會籌拍，該基金會社工副主任趙健伶表示，紀錄片透過一向對工作充滿熱情的故事主角壁英阿姨，呈現失智者在罹患失智時，仍堅持保持工作的認真狀態。反應出工作不僅是生活的工具，更是一種精神支柱，尤其是能讓失智者自己感受到存在的價值。

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趙健伶說，紀錄片中另一位主角秀珍阿姨，失智後因歪斜的眼睫毛、滿口袋的衛生紙、頭上重重疊疊的髮箍，導致在外人眼中顯得古怪，深切去關心認識後，卻發現這是她獨特人生觀體現，即使失智症讓她的行為與人不同，但她對生活仍然保持熱情與創造力，展現深刻的生命力。

南投縣衛生局長陳南松指出，根據衛福部2024年3月公布資料，推估我國已約35萬人罹患失智症，且有逐年增加趨勢，其中南投縣65歲以上失智人數也高達8000人左右，縣府因此積極推動失智友善社區，結合縣內設有失智共照中心的醫院服務量能，讓失智友善服務不分平地或偏鄉，且達到8成以上照顧者獲得支持與訓練、8成以上患者獲得診斷及服務、8%以上民眾成為正確認識失智症的失智友善天使，6月已提早達成並超越國家政策綱領「2025失智友善777」的目標，達到失智友善888。

陳南松強調，8月將再辦3場失智電影欣賞講座宣導活動，相關活動訊息會公告在衛生局官網，有興趣的民眾屆時請留意活動訊息，希望吸引更多縣民用看電影的方式，讓大家重新認識失智症，讓更多縣民成為失智友善天使。

南投縣設置27處失智社區服務據點，提供緩和失智課程等服務。（南投縣衛生局提供）

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