健康網》關節炎該怎麼選保健食品 醫：有「它」相對安全

醫師表示，以目前證據來看，葡萄糖胺是一個相對安全的關節保健食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走進藥局、藥妝店、大賣場，檯面上關節保健食品琳瑯滿目，加上親朋好友的推薦，品項多到不知道該如何選擇。近日一位有輕度退化性膝關節炎的女士，問成大醫院骨科部主治醫師戴大為該怎麼選，戴大為表示，以目前證據來看，葡萄糖胺是一個相對安全的關節保健食品。

戴大為在臉書專頁「骨科戴大為醫師」發文說明，以葡萄糖胺為主要成分的關節保健食品眾多，可分為3種：硫酸鹽葡萄糖胺、鹽酸鹽葡萄糖胺、N- 乙醯葡萄糖胺。其中硫酸鹽葡萄糖胺在台灣是以藥品的形式販售，後兩者則是以保健食品上市。

請繼續往下閱讀...

戴大為指出，雖然科學證據一直沒有非常肯定，且一致的證據證實「葡萄糖胺對於關節炎的治療效果」，但由於它歷史悠久，被研究得也最多，至少可以得知，對於關節保健食品來說，它相對安全。

戴大為說，如果要選擇保健食品來照顧關節，比起一些缺乏臨床證據的保健食品，或來路不明的噱頭，他想葡萄糖胺是一個理想，且相對安全的選擇。若經濟情況許可又想嘗試，可以先考慮使用1-3個月，看看效果如何，再決定要不要繼續使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法