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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》產後也可做仰臥起坐 研究：不會惡化腹直肌分離

2024/06/15 20:04

醫師表示，針對腹直肌分離的復健運動，目前科學界尚無共識。沒有症狀的產婦可以放心運動，有疼痛不適者應尋求醫療協助。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多婦女在懷孕中或生產後，會發現自己左右兩條腹直肌間的距離增加，這在醫學上稱為「腹直肌分離」。王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，運動是腹直肌分離的主要治療方法，但過去有部分專家認為仰臥起坐會加重腹直肌分離，不過研究顯示，仰臥起坐不會使腹直肌分離惡化，但也不會改善此情形。

王思恒表示，挪威的學者招募了70位產婦，隨機分為運動組和控制組。運動組每週5天進行捲腹、仰臥起坐等運動共10分鐘。控制組則被建議避免腹部運動，但其他種類的運動並不限制。

研究進行了12週，結果顯示兩組間的腹直肌分離情況並無顯著差異，但運動組的腹直肌變得肥大，腹部肌力也增強了。結論是，仰臥起坐不會使腹直肌分離惡化，但也不會改善它。對於產後超過6個月的婦女來說，仰臥起坐是安全的。

王思恒補充，針對腹直肌分離的復健運動，目前科學界尚無共識。沒有症狀的產婦可以放心運動，有疼痛不適者應尋求醫療協助。

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