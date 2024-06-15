父遺愛器捐 兒讚「我的爸爸是很多人的生命英雄」

林宇恩與媽媽鄭雅文分享家人器捐的過程，宇恩爸爸捐贈了肝臟、兩枚腎臟、眼角膜和血管，成為了許多人的生命英雄。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「我的爸爸是一個很強壯的人，他是一位英雄。」這是11歲的林宇恩對爸爸的深情告白，宇恩的媽媽鄭雅文回憶起3年前先生發生車禍被送進醫院，她在急診室得知先生的情況不樂觀且遲遲未見好轉，為了讓先生繼續當孩子心目中的英雄，她決定幫先生器捐，在家人支持下，捐贈了肝臟、兩枚腎臟、眼角膜和血管，成為了許多人的生命英雄。

每年6月19日是我國器官捐贈紀念日，截至今年5月20日國內預立器官捐贈意願人數逾61.2萬人次，並有逾5千名大愛者完成器官捐贈，然而器官移植的需求仍遠大於供給，國內仍有超過1萬人在等待器官移植。

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鄭雅文說，先生熱衷於公益活動，除了擔任救生員也從事手語行政工作，在兒子心中一直是英雄形象，在醫師評估先生生命已所剩不多，即使存活也得依賴呼吸器後，希望延續先生大愛，器捐幫助了哪些家庭其實她並沒有去追問，因為自己也還處於傷痛中，後來受邀參加醫院、器捐中心的活動，才深刻感受到器捐的價值和意義，「原來我們家真的有一個英雄！」

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（15日）舉辦「2024 NEW LIFE 心聲 •新生器官捐贈紀念日音樂會」。（記者邱芷柔攝）

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（15日）舉辦「2024 NEW LIFE 心聲 •新生器官捐贈紀念日音樂會」。13歲確診罹患第一型糖尿病的唐玉芸分享，她的少女時代每天都要自行注射胰島素，甚至被同學誤以為是在施打毒品，因糖尿病引發的腎衰竭併發症，必須定期洗腎維持生命，疾病讓她幾乎看不到未來，數度拒絕洗腎萌發輕生念頭，去年8月接受胰臟移植，不僅挽救她的生命、擺脫每日打針的痛苦，也讓她重拾對未來的希望。

器捐中心董事長李明哲提到，人生無常，希望民眾理解生命僅有「使用權」而無「所有權」，當生命走到盡頭時能夠通過捐贈來幫助其他瀕危的生命，由於捐贈器官的不足，目前活體器捐比例偏高，應增加屍體捐贈。

前副總統陳建仁也出席致詞，他表示，生命就像四季樂章，當一個生命即將消逝，進入冬季，器捐者留下來愛的種子，讓新的生命在春天延續，那是多麼美好、充滿意義的事，對於先前曾掀起議論的「器捐默許制度」，他表示，器捐是愛己愛人的行為，默許制仍待更深入討論，但他看見台灣人的慈悲善良，已有越來越多人願意讓愛延續。

前副總統陳建仁表示，生命就像四季樂章，當一個生命即將消逝，進入冬季，器捐者留下來愛的種子，讓新的生命在春天延續，那是多麼美好、充滿意義的事。（記者邱芷柔攝）

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