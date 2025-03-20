6旬婦服用15種藥常搞混 「健康哈伯站」助整合及健康篩檢

「健康哈伯站」一站即可查詢各類預防保健篩檢資格及完成預約。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕60歲吳女士，長期服用多達15種藥物，因藥物品項繁多，經常搞混服藥時間及劑量，不僅傷神又傷身。在奇美醫院老年醫學科醫師及「健康哈伯站」的協助下，除了針對多重用藥情況進行整合與建議，也發現她符合成人預防保健服務及B、C型肝炎篩檢的資格，直接安排相關檢查，並預約回診時間，一併追蹤整合後的用藥情形及成人預防保健檢查結果。

奇美醫院家庭醫學部部長蔡岡廷說，「健康哈伯站」名稱靈感來自「哈伯太空望遠鏡」的探索精神，整合了成人預防保健、政府補助各類的癌症篩檢服務（如大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌及胃癌試辦等），以及長者功能評估（ICOPE）等多項服務。民眾只需一站即可查詢各類預防保健篩檢資格及完成預約，不僅縮短民眾就醫時間，同時由專業團隊協助後續陽性個案的追蹤，形成一條龍的友善醫療服務流程。

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奇美醫院家庭醫學部健康促進組組長王美仁說，國人三高（高血壓、高血糖、高血脂）盛行率逐年上升，衛生福利部自今年起，將成人預防保健服務的免費定期健檢年齡門檻由40歲下修至30歲，並擴大健檢諮詢範圍，除既有的戒菸、戒酒、戒檳榔外，新增慢性病風險評估、腎病識能、每週150分鐘規律運動及健康飲食指南（健康餐盤），希望透過生活習慣諮商，幫助民眾及早發現三高風險。

院方也整理出5大健康管理要點：

●健康飲食：少油、少鹽、少糖、高纖，選擇天然食物，避免含糖飲料。

●規律運動：每週150分鐘中度活動，如快走、慢跑、騎車等。

●血壓管理：遵循「722原則」—連續7天、早晚各量2次，目標維持130/80 mmHg以下。

●戒菸戒酒。

●定期篩檢。

奇美醫院「健康哈伯站」整合了成人預防保健、政府補助各類的癌症篩檢服務、長者功能評估等多項服務，縮短民眾就醫時間。（記者劉婉君攝）

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